Nubifragio e grandine a Torino con strade allagate: il video del temporale, maltempo in tutto il Piemonte

Lunedì 20 maggio Torino e provincia sono state colpite da una fase di temporali, con un forte nubifragio con grandine che ha interessato la città e non solo, provocando allagamenti e disagi in varie zone. Diversi video pubblicati sui social mostrano l’impatto devastante degli eventi climatici, mentre si iniziano a contare i danni.

Torino colpita da temporali e grandine: il video del nubifragio

Come da previsioni meteo, Torino e provincia sono entrati in una fase di temporali che durerà fino a sabato 25 maggio, con un’alternanza di sole e intense precipitazioni.

Le aree più colpite sono state quelle nord-orientali della città, come Regio Parco, Rebaudengo, Barriera di Milano, Sassi, Barca e Bertolla.

Appena fuori dalla città, sono stati segnalati forti disagi nelle vicine Settimo Torinese e San Mauro Torinese, dove si sono verificati numerosi allagamenti stradali, spesso a causa dei tombini ostruiti.

Disagi e allagamenti: le segnalazioni dei cittadini a Torino

In pochi minuti, la pioggia intensa ha sommerso corso Vercelli, causando gravi allagamenti. I tombini, incapaci di gestire l’enorme quantità d’acqua, hanno contribuito al blocco delle auto sotto il ponte in zona Pescarito, dove è intervenuto un carro attrezzi.

Forte grandinata segnalata invece nella zona dei quartieri Barca e Bertolla. Anche Cit Turin e borgo Aurora sono stati colpiti dal maltempo, sebbene con precipitazioni meno intense.

Allagamenti, alberi caduti e temporali in provincia

Il forte temporale ha colpito anche i dintorni di Torino nel primo pomeriggio. Gli allagamenti hanno interessato diverse aree, tra cui Collegno, Venaria Reale, Settimo Torinese e Chivasso.

I video su Facebook mostrano problemi a San Mauro, come la piena del rio Ciurmis in via Matteotti. Ci sono stati interventi dei vigili del fuoco per allagamenti in via Petrarca e via Ariosto a Settimo, oltre ad alberi caduti su auto a San Mauro.

Una situazione, quella del maltempo intenso, che ha riguardato nelle ultime giornate anche altre zone del nord Italia. Di recente, ad esempio, la città di Milano è stata bersagliata da una pioggia incessante, che ha costretto i soccorritori a lavorare per una notte intera per mettere in sicurezza alberi pericolanti e liberare auto nei sottopassi.

A preoccupare soprattutto i fiumi Seveso e Lambro, che hanno superato i livelli di guardia, con alto rischio di esondazione. In Piemonte, ad ogni modo, il meteo instabile proseguirà almeno fino a venerdì 24 maggio.