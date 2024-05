Incendio in un compattatore di rifiuti a Mariano Comense: colonna di fumo nero, intossicato un operaio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Incendio in un impianto di rifiuti. Le fiamme sono scaturite da un compattatore di Mariano Comense. Colonna di fumo visibile da tutta la città, un operaio sarebbe rimasto intossicato.

Incendio a Mariano Comense

Nella serata del 20 maggio a Mariano Comense, un comune in provincia di Como, è scaturito un incendio in un impianto di compattamento di rifiuti. La stampa locale riporta che si tratterebbe di un capannone dell’azienda Colombo.

Le fiamme sono divampate all’improvviso, facendo alzare una densa colonna di fumo nero visibile da quasi ogni parte della città. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente evitando che le fiamme potessero propagarsi.

Mariano Comense, dove ha preso fuoco il compattatore di rifiuti

Al momento non è chiaro quale sia stata la causa dell’incendio divampato all’interno dell’azienda. Non risultano esserci operai morti o feriti in maniera grave dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze

Non appena gli opera dell’azienda Colombo si sono accorti dell’incendio che era scoppiato all’interno del compattatore di rifiuti di Mariano Comense, hanno dato l’allarme facendo accorrere sul posto i vigili del fuoco.

I pompieri sono arrivati con un’autobotte e hanno immediatamente isolato il rogo, in modo che non potesse espandersi oltre l’edificio colpito. Le fiamme sono state poi domate in fretta e l’incendio sarebbe in via di spegnimento.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, che ha soccorso l’unica persona risultata ferita nell’incidente. Si tratterebbe di un operaio dell’azienda Colombo, di 47 anni, rimasto solo lievemente intossicato dai fumi che si sono sprigionati dall’incendio.

I rischi per la salute e la nube di fumo su Mariano Comense

Pochi minuti dopo i primi allarmi per l’incendio al compattatore di rifiuti a Mariano Comense, i vigili del fuoco avevano già domato quasi completamente le fiamme che erano scaturite all’interno dell’azienda Colombo.

Questo non ha però impedito a una densa nube nera di alzarsi su tutta la cittadina, causando preoccupazione alla popolazione per eventuali rischi legati alla salute.

Al momento però non risultano comunicazioni da parte delle autorità locali o di quelle sanitaria sulla possibile pericolosità del materiale che ha preso fuoco. Fermato l’incendio, le esalazioni sembrano comunque essere scomparse.