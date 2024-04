Arrestato a Roma per aver perseguitato 12enne fuori da scuola in zona Eur: avrebbe provato a entrare in casa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel quartiere Eur di Roma è stato arrestato un 48enne per una condotta persecutoria nei confronti di una ragazzina di 12 anni. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo avrebbe pedinato più volte la minorenne appostandosi all’uscita di scuola e all’ingresso del condominio in cui la piccola vive con la sua famiglia. Fino all’ultimo episodio, quando lo sconosciuto ha tentato di entrare con la forza nel palazzo. Ora sono scattate le manette.

Atti persecutori su una 12enne a Roma

Da circa un mese un 48enne aveva assunto atteggiamenti persecutori nei confronti di una ragazzina di 12 anni. L’uomo si sarebbe appostato più volte all’uscita della scuola per poi spingersi fino al cancello d’ingresso del condominio in cui la minore vive insieme alla sua famiglia.

Quando raggiungeva l’ingresso della palazzina, l’uomo citofonava e chiedeva alla ragazzina di aprirle il portone e di farlo entrare nonostante le resistenze della piccola. Un atteggiamento ossessivo che infine ha portato all’intervento della polizia.

L’ultimo episodio è stato quello che ha fatto scattare l’allarme. Come riporta ‘Corriere della sera’, la 12enne stava facendo rientro a casa insieme alla sorella quando si è accorta di essere seguita.

Le due giovanissime hanno dunque accelerato il passo per raggiungere più in fretta la loro abitazione. L’uomo, approfittando della temporanea apertura del cancello, avrebbe tentato di entrare con la forza. Ancora, lo sconosciuto avrebbe chiesto ripetutamente alle ragazzine di aprirgli il portone. In quel momento è scattato l’allarme.

Arresto nel quartiere Eur, 48enne in manette

Ricevuta la segnalazione, i poliziotti del VIII Distretto Tor Carbone sono intervenuti sotto la palazzina e hanno incontrato i genitori delle ragazzine, che hanno raccontato degli atteggiamenti molesti dell’uomo nei confronti della figlia 12enne.

Esaurite le opportune verifiche, gli agenti hanno arrestato l’individuo, un italiano, e lo hanno trasferito al carcere di Regina Coeli. La Procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare nell’istituto penitenziario.

Un caso analogo a Verona

Un caso analogo, anche se con dinamiche più gravi, ha avuto luogo a Verona. Una ragazzina di 12 anni è stata avvicinata e braccata da due sconosciuti all’uscita di scuola, che l’hanno trascinata nei pressi di un parco pubblico per molestarla. La piccola è riuscita a divincolarsi e a gridare per poi liberarsi dalla presa degli aguzzini.

Raggiunta dalla madre, la ragazzina ha denunciato gli aggressori. Le forze dell’ordine hanno fermato due uomini, un 27enne e un 37enne di origini indiane, che si sono dichiarati innocenti e vittime di un equivoco.