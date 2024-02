Anziano ospite di una Rsa morto in ospedale vicino Rimini: parenti avvisati 8 giorni dopo il decesso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Era stato trasferito per accertamenti all’ospedale “Infermi” di Rimini, dove però è morto da solo. È quanto accaduto a un anziano ospite di una Rsa del capoluogo romagnolo, i cui parenti sono stati avvisati solo 8 giorni dopo il decesso del 91enne.

L’anziano morto in ospedale a Rimini

Da marzo del 2021 era ospite della casa di riposo “La Marina” di Igea Marina, comune della provincia di Rimini, in Emilia-Romagna, dopo che la sua unica figlia si era trasferita da Varese a Cesenatico e aveva dovuto rivolgersi alla Rsa per trovare una sistemazione per il padre.

L’uomo però, un anziano di 91 anni, è morto lo scorso 15 gennaio all’ospedale “Infermi” di Rimini, dove era stato trasferito per accertamenti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Igea Marina, comune della provincia di Rimini dove si trova l’Rsa nella quale era ricoverato l’anziano che è poi morto da solo nell’ospedale del capoluogo romagnolo

La famiglia dell’uomo non era però stata avvisata dello spostamento. E quando l’unica figlia dell’anziano, una donna di circa sessant’anni, ha saputo del trasferimento del padre, il 91enne era già morto da otto giorni.

Il racconto della figlia dell’anziano

A ricostruire la storia è stato Il Resto del Carlino, che ha contattato la figlia del 91enne. La donna ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dalla Rsa il 23 gennaio, con un’operatrice della struttura che le ha chiesto informazioni circa la salute del padre.

A quel punto, di fronte la sorpresa della donna, l’operatrice ha spiegato che l’uomo era stato trasferito “per svolgere accertamenti legati a una errata deglutizione”, e che “si sarebbe adoperata per capire dove fosse ricoverato mio padre”.

Nel corso della giornata però, la stessa operatrice ha richiamato la donna, comunicandole che il padre “era deceduto il giorno stesso del ricovero e che si trovava all’obitorio dell’ospedale di Rimini”.

La querela presentata dalla figlia

L’anziano è quindi morto da solo, senza che nessuno dei suoi affetti fosse presente al suo capezzale o quantomeno al corrente della sua condizione. Motivi che hanno spinto la donna a presentare una querela, come spiegato dall’avvocato Angelo Soragni, del Foro di Forlì Cesena.

“Abbiamo lasciato all’autorità giudiziaria le eventuali ipotesi su cui basare un’indagine. I risvolti di questa vicenda potrebbero essere sia penali che civilistici con risarcimento del danno”, ha spiegato il legale all’ANSA.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Cesenatico dalla donna, nella speranza di poter avere “risposte sul perché ho saputo della morte di mio padre ben otto giorni più tardi. E perché anche non abbia saputo nulla ancor prima del suo ricovero”. Per l’avvocato Soragni è difatti “assurdo pensare che non si possa dare una comunicazione tempestiva oggi con i mezzi di comunicazione che ci sono a disposizione”.