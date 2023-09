Anche la Camera approva la legge sull'omicidio nautico dopo l'ok del Senato: quali pene prevede il nuovo reato

Ok dell’Aula della Camera con 268 sì e un solo no al progetto di legge che introduce nell’ordinamento il reato di omicidio nautico.

L’approvazione della legge, in Aula ricordati Nedrotti e Garzarella

Il testo, che porta la firma dei senatori di Fratelli d’Italia Alberto Balboni e Guido Quintino Liris, lo scorso febbraio aveva già ricevuto il via libera dal Senato. Ora diventerà legge, subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In quasi tutti gli interventi in Aula, sono stati ricordati Greta Nedrotti, di 25 anni, e Umberto Garzarella, di 36, che nel 2021 furono travolti e uccisi da un motoscafo che viaggiava ad alta velocità sul lago di Garda, nel golfo di Salò.

Alla guida del mezzo nautico si trovava un conducente tedesco in stato di ebbrezza.

Ai familiari delle due vittime, presenti in Tribuna, è stata rivolta la vicinanza della Presidenza della Camera e un lungo e caloroso applauso da parte dei deputati.

Lorenzo Fontana incontra i familiari di Garzarella

Prima del voto, il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha avuto un incontro con la madre e i familiari di Garzarella.

Fonte foto: ANSA Il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana

Per il decesso dei due giovani, nel marzo del 2022, il tribunale di Brescia ha condannato i due tedeschi a bordo del motoscafo che hanno impattato il gozzo su cui si trovavano Greta e Umberto.

A Patrick Kassen, che era alla guida, è stata inflitta una condanna di 4 anni e 6 mesi di carcere. Due anni e 6 mesi per Christian Teismann, proprietario del mezzo.

I due tedeschi sono stati condannati per omicidio colposo e naufragio colposo, non per omissione di soccorso, come aveva chiesto l’accusa.

Le nuove leggi: ampliate le norme penali

Con la nuova legge relativa al reato di omicidio nautico si ampliano le norme penali previste per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime anche a chi guida unità da diporto.

L’omicidio colposo nautico da ora sarà punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Introdotte anche le medesime aggravanti, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con la reclusione da 8 a 12 anni.