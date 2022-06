Alopecia areata, la Fda approva un farmaco miracoloso: ma è davvero efficace? I dubbi dell'esperta

La Food and Drug Administration (Fda), l’ente regolatore per i farmaci degli Stati Uniti, ha approvato un promettente farmaco per il trattamento dell’alopecia areata, una malattia autoimmune che può causare la perdita di capelli e peli su altre parti del corpo. L’annuncio del via libera potrebbe modificare radicalmente le vite di coloro che soffrono di questa condizione, in virtù dei risultati soddisfacenti che si sono osservati.

Baricitinib, il farmaco approvato dalla Fda contro l’alopecia areata

Il farmaco si chiama baricitinib, ed è prodotto da Eli Lilly contro l’artrite reumatoide. Stando ai risultati degli studi clinici randomizzati e controllati con placebo, pubblicati sul New England Journal of Medicine, il medicinale è riuscito a permettere la ricrescita dei capelli bloccando l’attacco del sistema immunitario ai follicoli piliferi.

I risultati dello studio

Allo studio hanno preso parte 1.200 persone con alopecia areata grave, che hanno beneficiato degli effetti del medicinale con risultati sorprendenti. Il 40% di loro si è visto ricrescere i capelli, completamente o quasi, in 36 settimane.

Il costo di questi farmaci non è irrisorio: il trattamento prevede un costo di 2.500 dollari al mese, che però, grazie all’approvazione della Fda, potrà essere coperto dall’assicurazione.

Il parere dell’esperta tricologa

Ma il problema è davvero risolto? Secondo la dermatologa Marcella Ribuffo, interpellata da Repubblica per via della sua esperienza in tricologia, il farmaco è sì efficace nel combattere la perdita dei capelli, ma non le sue cause, su cui al momento si sa ancora poco.

“L’esperienza passata con gli inibitori di JAK (i farmaci a cui appartiene il baricitinib, ndr), già testati nei pazienti con alopecia areata, ha mostrato grandi risultati all’inizio, ma poi quando si è interrotto il trattamento, i capelli sono ricaduti nuovamente“, ha precisato l’esperta.

“Spero che la sua efficacia sia duratura, ma prima di lasciarsi prendere dall’entusiasmo, questa volta direi di essere più cauti“, ha concluso la dermatologa.

Cos’è l’alopecia areata

L’alopecia areata si manifesta con la caduta di capelli o peli in aree ben definite del corpo, con la comparsa di chiazze di pelle scoperta. Non comporta gravi conseguenze per la salute del paziente, tuttavia può comprometterne lo stato psicologico se la vive con disagio o sofferenza.

Alcuni mesi fa si è parlato molto di alopecia areata in relazione a Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, il quale durante la cerimonia degli Oscar ha dato uno schiaffo a Chris Rock per una battuta sulla calvizie della donna.