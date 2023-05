Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna, pioggia e grandine: fango travolge furgone, salvato il conducente

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Continua l’allerta meteo a Bologna e nell’intera Emilia-Romagna, colpita dalla perturbazione che il primo maggio ha portato piogge diffuse in molte aree del Paese. In diverse zone della regione si registrano allagamenti, torrenti in piena, strade chiuse, frane e smottamenti. A Reggio un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che il suo furgone è stato travolto da acqua e fango.

Maltempo in Emilia-Romagna, allerta meteo rossa

Emilia- Romagna in piena emergenza maltempo. Come riporta la Protezione civile, tra 1 e 2 maggio, nell’arco di appena 24 ore, è caduta la quantità di acqua che solitamente dovrebbe cadere in un mese. L’ondata di maltempo nella regione non si attenua, anzi secondo le previsioni le precipitazioni, anche intense, sono destinate a proseguire nelle prossime ore.

Per questo la Protezione civile ha aggiornato l’allerta meteo, portandola da arancione a rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna dal 2 maggio alla prima parte di mercoledì 3 maggio.

Fiumi e torrenti osservati speciali

Fiumi e torrenti dell’Emilia-Romagna osservati speciali: le piogge che da lunedì 1 maggio stanno cadendo in maniera abbondante su molte zone della regione stanno provocando preoccupanti innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua.

Alcuni, come il Samoggia, il Lavino, l’Idice, il Quaderna e il Correcchio hanno già superato la soglia idrometrica di allerta due su tre e potrebbero aumentare ulteriormente la loro portata nelle prossime ore.

Frane e allagamenti a Bologna e Modena

Il maltempo, con frane e allagamenti, sta creando problemi e disagi al traffico, soprattutto nel Bolognese e nel Modenese. Come riporta il Resto del Carlino, a Castenaso in provincia di Bologna ha tracinato l’Idice, uscendo dagli argini in diversi punti. Sindaco e polizia locale esortano i cittadini a tenersi lontano dalle sponde del torrente.

A Medicina l’Anas ha chiuso in via precauzionale un tratto di sei chilometri della strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura”. Disagi anche a Bologna: la polizia locale ha chiuso al traffico un tratto della trafficata via Saffi a causa dell’esondazione del torrente Ravone, che ha portato sulla strada un fiume di acqua e fango.

Frane e cedimenti di massi sono stati segnalati a Sasso Marconi e Monte San Pietro. Frane e strade allagate anche in val di Zena, dove la provinciale è stata invasa in più punti dal torrente Zena.

A Casalfiumanese (Bologna) due strade sono state chiuse a causa di frane, isolando un’intera frazione.

#Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il torrente Sillaro a Massa Lombarda, in provincia di #Ravenna: #vigilidelfuoco con soccorritori acquatici ed elicottero al lavoro, in corso l’evacuazione di due persone in un’abitazione [#2maggio 18:00] pic.twitter.com/pmQaGRl64j — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

Disagi a Reggio e Modena: salvato conducente di un furgone

Disagi anche nelle province di Reggio Emilia e Modena. A San Bartolomeo, frazione di Reggio, un uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo che il suo furgone è stato travolto da un fiume di acqua e fango. L’automobilista è riuscito a rifugiarsi sul tettuccio del mezzo e a chiamare i soccorsi.

A Serramazzoni in provincia di Modena è stata chiusa la strada provinciale 3 a causa di alcuni massi caduti in strada. A Scandiano (Reggio Emilia) si monitora con attenzione la situazione del Tresinaro in piena.

Torrente esondato a Massa Lombarda

A Massa Lombarda in provincia di Ravenna è esondato il torrente Sillaro. L’esondazione per fortunaha riguardato una zona di campagna: i vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare un paio di famiglie rimaste bloccate nelle loro abitazioni.