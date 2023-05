Meteo del 1° maggio con temporali e pioggia, maltempo previsto fino a mercoledì: rischio alluvioni

Primo maggio sotto la pioggia in quasi tutta l’Italia che anche nei prossimi giorni dovrà fare i conti con rischio nubifragi e alluvioni. Il mese appena iniziato sarà per la prima settimana all’insegna del maltempo a causa dello spostamento di un anticiclone sui Paesi dell’Europa occidentale, che porterà con sé aria più fredda con conseguenti perturbazioni a carattere temporalesco.

Allerta meteo gialla in 11 regioni

Alla luce della forte instabilità su tutto il Paese, la Protezione civile ha diramato per lunedì 1 maggio l‘allerta meteo gialla in 11 regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e in alcuni settori del Piemonte e della Sicilia.

Precipitazioni da sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese per la festa dei lavoratori in particolare su Lazio e Abruzzo, specie sui settori meridionali, e su Molise e Campania

Il meteo della settimana, dal 1° maggio al weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 1 maggio

Nord: Piogge e rovesci anche intensi al Nordovest, fenomeni più modesti altrove con spazi di sereno tra Emilia e basso Veneto. Temperature in calo, massime tra 13 e 17.

Piogge e rovesci anche intensi al Nordovest, fenomeni più modesti altrove con spazi di sereno tra Emilia e basso Veneto. Temperature in calo, massime tra 13 e 17. Centro: Molto nuvoloso con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere di temporale e localmente intensi sulle zone interne. Temperature in lieve calo, massime tra 15 e 19.

Molto nuvoloso con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere di temporale e localmente intensi sulle zone interne. Temperature in lieve calo, massime tra 15 e 19. Sud: Molte nubi con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere di temporale e localmente intensi tra Campania e Molise. Temperature in calo, massime tra 18 e 22.

Martedì 2 maggio

Nord: Ampie schiarite al Nordovest e su ovest Lombardia, ancora molte nubi altrove con piogge e rovesci, specie tra Emilia Romagna e basso Veneto. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 22.

Ampie schiarite al Nordovest e su ovest Lombardia, ancora molte nubi altrove con piogge e rovesci, specie tra Emilia Romagna e basso Veneto. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 22. Centro: Diffuse condizioni di instabilità con piogge e rovesci, anche a carattere di temporale tra Appennino e Adriatico. Temperature poco variate, massime tra 16 e 20.

Diffuse condizioni di instabilità con piogge e rovesci, anche a carattere di temporale tra Appennino e Adriatico. Temperature poco variate, massime tra 16 e 20. Sud: Instabilità diffusa con piogge e rovesci anche temporaleschi, specie sulle zone peninsulari e in Calabria. Temperature stabili, massime tra 18 e 22.

Mercoledì 3 maggio

Nord: Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso pressoché ovunque salvo nuvolosità variabile e qualche residuo piovasco al mattino sulla Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 23.

Centro: Spiccata variabilità con schiarite alternate a piogge e rovesci, anche a carattere di temporale nelle ore centrali. Temperature stabili, massime tra 16 e 20.

Sud: Instabilità ancora diffusa con piogge e rovesci intermittenti, anche a carattere di temporale. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22.

Giovedì 4 maggio

Nord – Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi centrali, Sereno sulle pianure lombardo piemontesi, Nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, Sereno sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi centrali, Sereno sulle pianure lombardo piemontesi, Nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, Sereno sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Centro – Sul tirreno: Sereno sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Sereno sui litorali e sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sul Gran Sasso.

– Sul tirreno: Sereno sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Sereno sui litorali e sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sul Gran Sasso. Sud – Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 5 maggio

Nord – Al nord ovest: Sereno in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, Sereno altrove

Al nord ovest: Sereno in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, Sereno altrove Centro – Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull’adriatico: Sereno.

– Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull’adriatico: Sereno. Sud – Sereno sui litorali e sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: Sereno sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno altrove.