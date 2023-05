Forte temporale a Roma e traffico bloccato per il maltempo: allerta gialla in tutta la regione

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Maltempo a Roma. Un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale e sui castelli romani nella giornata del 2 maggio. Forti piogge accompagnate da tuoni e fulmini hanno colpito tutta la città, in particolare il centro e le zone nord e ovest.

Roma sotto la pioggia

Dopo le precipitazioni e l’allerta meteo gialla di domenica 30 aprile e lunedì primo maggio, anche nella giornata di martedì 2 maggio continua a piovere a Roma e nel Lazio.

Nel primo pomeriggio un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale e sulla zona dei castelli romani. Nonostante le temperature miti, si segnala una forte pioggia accompagnata da vento forte, tuoni e fulmini.

Le zone più colpite

In base alle segnalazioni degli utenti sui social, le zone più colpite dal forte temporale sono il centro storico e l’area di Roma Nord, a Laurentina e nella zona dell’Aurelio.

In tanti segnalano forti piogge e anche alcuni allagamenti in zona Prati e nel quartiere di Pigneto. Piove a dirotto anche sui castelli romani, in particolare a Velletri e Colli di Cicerone.

Allerta meteo

La perturbazione che sta interessando l’Italia in questi giorni ha portato precipitazioni sparse su gran parte del territorio nazionale.

Per la giornata di oggi 2 maggio la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in dieci regioni: Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e parte di Lazio, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Nel Lazio l’allerta gialla riguarda solo la parte meridionale e appenninica, non Roma.

La Protezione civile spiega che “l’area di bassa pressione, in movimento verso il Mar Tirreno meridionale, nelle prossime ore determinerà precipitazioni diffuse e persistenti sull’Emilia-Romagna dove sono possibili grandinate e forti raffiche di vento”.