Allerta meteo gialla a Ravenna e in Liguria per temporali: il messaggio delle amministrazioni locali

Nel pomeriggio di giovedì 29 giugno la Protezione Civile e l’Arpae Emilia-Romagna hanno emesso un’allerta gialla per la città di Ravenna. Il comunicato è arrivato a seguito delle previsioni meteorologiche che annunciano l’arrivo di temporali con possibilità di venti forti. Un’altra allerta è stata emessa in Liguria.

Allerta meteo gialla a Ravenna

Secondo un comunicato pubblicato sul sito istituzionale ‘Allerta Meteo Emilia-Romagna’, dal 29 al 30 giugno sono in arrivo temporali sulla città di Ravenna.

La nota 94 dell’amministrazione locale comunica che l’allerta meteo gialla è valida dalla mezzanotte di giovedì 29 giugno alla mezzanotte di venerdì 30.

Fonte foto: ANSA La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla per la città di Ravenna e per la Liguria

Mentre per il 29 giugno sono previsti temporali, per venerdì 30 si parla di possibilità di venti forti che potrebbero raggiungere una velocità che oscillerebbe tra i 50 e i 61 km/h con possibili rinforzi e incremento delle raffiche.

Per questo il Comune di Ravenna, in una nota, consiglia di “mettere in atto le opportune misure di autoprotezione” come evitare di imboccare sottopassi in presenza di allagamenti, fissare tutti gli elementi sensibili alle condizioni meteo avverse e tenersi lontani dalle strade allagate.

L’allerta meteo in Liguria

Per la giornata di venerdì 30 giugno, ancora, l’allerta meteo gialla interessa anche la Liguria.

Sul sito della Regione leggiamo la nota diffusa dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) secondo la quale a partire dalla mezzanotte del giorno 30 una perturbazione porterà dei temporali forti che interesseranno tutte le zone della Liguria.

Sui bacini marittimi e padani di Ponente (zone A e D) e su quelli padani di Levante (zona E) l’intensità delle piogge sarà moderata, mentre si parla di intensità forte nei bacini marittimi di Centro e di Levante, rispettivamente nelle zone B e C.

Diversamente, tuttavia, si può dire in termini di quantità, indicata come significativa nelle zone A e B ed elevata nelle aree restanti.

Nella serata del 30 giugno, conclude la nota, sono previsti anche venti con rinforzi dal nord e che arriverebbero fino ai 50 km/h concentrandosi principalmente sul Centro.

Le temperature in calo

Secondo le previsioni meteo di martedì 27 giugno, sull’Italia è in arrivo una perturbazione che porterà ad un calo delle temperature.

L’anticiclone africano Scipione ha portato il Paese a raggiungere temperature fino ai 36 gradi, ma da mercoledì 28 giugno è in corso un calo di almeno 4 gradi con instabilità atmosferiche che interesseranno particolarmente le aree alpine e quelle appenniniche.

La perturbazione si sposterà verso est nella prima settimana di luglio.