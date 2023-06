Dopo l'ondata di caldo dell'anticiclone Scipione ecco i temporali: temperature in calo, le previsioni meteo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’impennata di caldo degli ultimi giorni durerà ancora per alcune ore, ma è già pronta ad attenuarsi a partire da mercoledì 28 giugno. L’anticiclone africano Scipione, dopo una breve tregua delle temperature registrata nel recente fine settimana, si è rafforzato con picchi di caldo nella giornata di martedì 27 giugno. Già dal giorno seguente, però, è prevista un’attenuazione degli aumenti termici con possibile brutto tempo in alcune zone della Penisola.

I picchi di caldo a causa di Scipione

L’anticiclone proveniente dall’Africa ha portato in tutta Italia temperature molto alte, con picchi di calore soprattutto al centro-nord. In base alle previsioni meteo, il caldo dovrebbe aver raggiunto il suo massimo proprio martedì, per diminuire già a partire dal giorno successivo.

Martedì 27 giugno si sono toccati 35-36°C in città come Milano, Pavia, Mantova, Bologna, Ferrara, Firenze e Roma. Situazione leggermente migliore in altre regioni italiane, con punte massime di 32-33°C, in particolare grazie a una ventilazione proveniente da nord che ha reso l’aria meno asfissiante.

Fonte foto: iStock L’ondata di caldo proveniente dall’Africa ha portato temperature alte con picchi di 36 gradi centigradi

Temperature in calo da mercoledì

Questa ondata di caldo inizierà a attenuarsi a partire da mercoledì, quando l’arrivo di correnti più fresche provenienti da est farà abbassare le temperature di circa 3-4°C.

Allo stesso tempo, si verificheranno delle instabilità atmosferiche che daranno origine a temporali, soprattutto sulle aree alpine e appenniniche, e localmente anche nelle zone di pianura adiacenti.

Scipione più debole da giovedì

L’anticiclone Scipione perderà ulteriormente forza nel corso di giovedì 29 giugno fra pomeriggio e sera. Un vortice ciclonico generato da una bassa pressione nei pressi dell’Islanda, proveniente dall’oceano Atlantico, raggiungerà il Nord Italia pilotando un’intensa perturbazione.

Le condizioni meteorologiche inizieranno a peggiorare gradualmente a partire dal Nordovest. Le temperature ancora elevate favoriranno l’ingresso di aria fresca atlantica, alimentando fenomeni meteorologici (piogge, temporali, grandinate, vento) di notevole intensità, con il rischio di causare danni.

La perturbazione si sposterà verso est durante il primo weekend di luglio, interessando anche alcune regioni del Centro Italia e complicando l’inizio delle vacanze per gli italiani che partiranno in questo mese. Al contrario, al Sud il tempo resterà soleggiato e diventerà via via più caldo nel corso delle giornate.