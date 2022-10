Alessia Pifferi, l'accusa all'ex compagno nel diario segreto e il racconto degli ultimi mesi prima del carcere

Alessia Pifferi, la 37enne arrestata per omicidio volontario aggravato per aver abbandonato per sei giorni in casa la piccola Diana, la figlia di un anno e mezzo morta di stenti, affida a un diario i suoi pensieri e il suo amore tormentato per Angelo Mario.

I segreti della 37enne

Nel diario segreto, Alessia Pifferi racconta i suoi ultimi mesi da donna libera e la sua relazione con Angelo Mario, prima di finire in un carcere con l’accusa di aver fatto morire di stenti la figlia di un anno e mezzo Diana. A svelare tutto è il programma tv di Mediaset, Quarto Grado.

“Puzzi, mi diceva. Non voleva fare il padre e in effetti non lo era. Per questo alla bambina ho subito dato il mio cognome, per lui ero diventata trasparente”.

Il complicato rapporto con l’ex compagno

A un certo punto la relazione finisce e Alessia Pifferi torna con la bambina a Milano. Conosce altri uomini, ma la piccola Diana continua a chiedere di Angelo Mario. “Anche nel sonno lo chiamava Papà”.

Il 2 giugno 2022 l’ex compagno torna a farsi sentire con un messaggio. “Ti va se ci vediamo, io e te?”. Lei accetta e s’incontrano all’Idroscalo di Peschiera Borromeo. Lui si ferma a dormire da lei.

La piccola Diana esclusa dalla relazione

Diana questa volta non sembra essere inclusa nel ritorno di fiamma fra i due. A quel punto iniziano i weekend da lui, soli, senza la piccola.

I funerali della piccola Diana

Fino al weekend più lungo, quello di giovedì 14 luglio. Quando sei giorni più tardi Diana viene trovata morta, Alessia Pifferi chiama Angelo Mario, ma lui non la raggiunge. Dal carcere, lei scrive: “L’ho sognato. E avendolo davanti, non riuscivo a parlare”.

Alessia Pifferi accusa l’ex compagno: “Quello che è successo, se lui non fosse ricomparso, non sarebbe mai accaduto“.

L’uomo, nelle scorse settimane, che al momento figura come testimone, è stato ascoltato dal pm Francesco De Tommaso, al quale ha detto di aver scoperto che Pifferi fosse incinta “il giorno in cui ha partorito”. I fatti risalgono quindi a prima che Diana nascesse, vale a dire ai primi incontri che ebbero Alessia e Mario Angelo.