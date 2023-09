Adamo Guerra telefona alla famiglia dalla Grecia, l'ex moglie a Chi l'ha visto: "Ha chiesto scusa"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Adamo Guerra ha contattato la famiglia con una telefonata. Si è rifatto sentire il 57enne di Lugo che nel 2013 scomparve dalla cittadina del Ravennate dove vivono l’ex moglie e due figlie inscenando un suicidio. Lo ha rivelato Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, che ha parlato della chiamata con la moglie dell’uomo, Raffaella Borghi.

Adamo Guerra ha telefonato alla famiglia

A raccontare la telefonata di Adamo Guerra alla famiglia è stata Federica Sciarelli, che nella puntata di Chi l’ha visto? di mercoledì 27 settembre ha ricostruito la complessa vicenda della scomparsa dell’uomo con l’ex moglie Raffaella Borghi, presente in studio.

La donna, che per diversi anni ha creduto morto suicida il marito, ha ripercorso la vicenda dall’inizio, dalla scomparsa di Adamo Guerra e le lettere d’addio da lui lasciate, fino alla conferma, da parte di un inviato della trasmissione di Rai 3, che l’uomo vive e lavora in Grecia.

Borghi però non se l’è sentita di parlare della telefonata ricevuta dall’ex marito, affermando solo che lui “ha chiesto scusa” a lei e alle due figlie.

Le parole della figlia

Della telefonata di Adamo Guerra alla famiglia ha parlato una delle due figlie. Durante l’anticipazione di Chi l’ha visto? nel corso del Tgr Emilia-Romagna, Sciarelli ha fatto sentire la voce di una delle figlie che ha raccontato la telefonata con il padre.

Queste le sue parole: “Continuava a dire ‘Si hai ragione, ho sbagliato‘, come se io stessi raccontando che ho dimenticato il tuo compleanno, non che ho abbandonato una moglie e due figli”.

La scomparsa e il finto suicidio

La scomparsa di Adamo Guerra, rappresentante di articoli casalinghi di Lugo, risale al 7 luglio 2013 quando svanisce nel nulla dopo aver lasciato tre lettere indirizzate ai genitori e alla ex moglie in cui annunciava di “volerla fare finita”.

L’auto dell’uomo, con all’interno tutte le sue cose, era stata ritrovata pochi giorni dopo al porto di Ancona, dove si era imbarcato sul traghetto per Patrasso in Grecia con un biglietto di sola andata.

Tutti lo credevano morto, compresa la Procura di Bologna che ha archiviato il suo caso nel maggio 2015. Lui invece è vivo e vegeto. La conferma è arrivata giorni fa grazie proprio a Chi l’ha visto?, come raccontato nella puntata della scorsa settimana.

La segnalazione dalla Grecia nel 2016

Di fatto però c’era il forte sospetto che Adamo Guerra fosse vivo, in Grecia, già dal 2016. Nel corso della puntata di questa sera Raffaella Borghi ha spiegato che nel 2016 i carabinieri di Bologna avevano ricevuto la segnalazione relativa a un controllo della polizia greca risalente al dicembre 2015.

I poliziotti avevano fermato per un controllo una persona che ha mostrato loro la carta d’identità di Guerra, affermando di non voler avere rapporti con nessuno in Italia.

La donna ha chiesto di poter vedere una prova che fosse effettivamente lui, una foto o almeno una firma: “Per me poteva essere anche un altro, cosa dovevo dire alle mie figlie? Per me rimaneva uno scomparso”.

Nessuna prova è stata però fornita, per questioni di privacy. E la donna e le sue due figlie sono rimaste nell’incertezza per anni. Raffaella Borghi ha così continuato a cercarlo, rivolgendosi anche al Consolato italiano ad Atene secondo il quale, al 2021, non c’è traccia dell’uomo in Grecia.

Poi ha avviato le pratiche per la richiesta di divorzio giudiziale. E a settembre 2022 è arrivata la notizia che Guerra aveva fatto richiesta all’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, per il rinnovo della carta d’identità.