Adamo Guerra ritrovato da Chi l'ha visto dopo il finto suicidio nel 2013: scovato a Patrasso da un inviato

Ha dell’incredibile la vicenda di Adamo Guerra, scomparso nel nulla 10 anni fa dopo un apparente suicidio e ritrovato invece in Grecia dalla trasmissione di Chi l’ha visto?. Durissima la reazione dei familiari, ospiti in studio, dopo la rivelazione.

La storia della scomparsa di Adamo Guerra

La genesi della storia risale al 7 luglio 2013, anno in cui il 45enne rappresentante di commercio imolese Adamo Guerra è sparito nel nulla dopo aver lasciato una lettera alla sua famiglia. “È arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno quest’ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore del funerale” aveva scritto.

Poi, la raccomandazione verso moglie e figlie lasciata ai genitori: “Date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo e restano ancora alcuni anni difficili”. L’uomo si era poi allontanato in auto, ritrovata pochi giorni dopo ad Ancona.

Federica Sciarelli conduce Chi l’ha visto? dal 2004

Gli inquirenti avevano poi scoperto che dal porto si era imbarcato con un biglietto di sola andata verso Patrasso e da qui è nato il primo sospetto che forse non si fosse veramente ucciso – se non buttandosi giù dalla nave. Nel 2015 il suo caso fu archiviato e dietro la sua sparizione ci sarebbe stato un debito pericoloso che aveva contratto.

È stato ritrovato vivo a Patrasso da Chi l’ha visto?

Del caso si era occupato all’epoca anche Chi l’ha visto?, arrivato ora a fare una incredibile scoperta. Un inviato della trasmissione è riuscito infatti a rintracciare Adamo Guerra proprio a Patrasso, in Grecia. Si pensava potesse essere una persona coi suoi documenti, invece è proprio lui.

Nel video-servizio, l’inviato si confronta con lui chiedendogli se sia veramente Adamo Guerra. Una volta capita la situazione, l’uomo si limita a dire alla troupe di andare via, invitandoli a dimenticarsi di tutta quella storia e di fingere di non averlo mai trovato.

Inutili i tentativi di spingerlo a parlare con l’ex moglie e le due figlie ormai cresciute. A riaprire il caso, è stata una scoperta casuale: la moglie Raffaella ha tentato di portare avanti le pratiche di divorzio, scoprendo così che a febbraio 2022 l’uomo ha fatto richiesta di iscrizione all’Aire come italiano residente in Grecia.

La reazione della moglie Raffaella dopo la scoperta

Non è sicuramente stato l’epilogo che sperava, ma Raffaella ha comunque ringraziato Chi l’ha visto?: “Senza di voi non avrei avuto questa conferma. 10 anni sono tanti, la testa è sempre lì perché hai sempre una speranza” ha dichiarato. Questo nonostante persino i carabinieri la invitassero ad andare avanti, ma lei non si è mai arresa.

“Non credevo che un papà fosse in grado di andarsene” ha detto. Purtroppo si è dovuta ricredere: “Non è umano, non ci sono parole per descriverlo, non è un uomo e non è un padre” sono le sue parole a Federica Sciarelli, subito dopo aver visto con i suoi occhi l’uomo che ha abbandonato la famiglia lasciando dietro di sé una lettera di suicidio.