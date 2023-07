I genitori di Kata scomparsa a Firenze a Chi l'ha visto: spunta l'immagine nell'ex albergo prima del rapimento

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Si arricchisce di un nuovo elemento il caso di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa nel nulla il 10 giugno all’ex hotel Astor di Firenze. La trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, nel corso della puntata di mercoledì 12 luglio, ha mostrato una nuova immagine.

La nuova immagine di Kata nell’ex hotel Astor

Durante la puntata di mercoledì 12 luglio di ‘Chi l’ha visto?’, incentrata sui casi di Emanuela Orlandi e della piccola Kata, è stata mostrata un’immagine della bimba peruviana nell’ex albergo occupato.

L’immagine è stata rilanciata anche sul profilo Twitter della trasmissione condotta da Federica Sciarelli, con la frase: “Bambina scomparsa a Firenze: Nuova immagine di Kata nell’ex albergo occupato. Pochi minuti dopo scenderà per questa scala nel cortile da dove è stata rapita. Chi l’ha portata via?“.

Bambina scomparsa a #Firenze : Nuova immagine di Kata nell'ex albergo occupato. Pochi minuti dopo scenderà per questa scala nel cortile da dove è stata rapita. Chi l'ha portata via? #chilhavisto — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 12, 2023

L’appello dei genitori della piccola Kata

Proprio tramite ‘Chi l’ha visto?’, i genitori della piccola Kata hanno lanciato un nuovo appello: “Aiutateci a diffondere la sua foto, anche all’estero. Tutti devono conoscere la sua situazione. Non vogliamo che non si parli più di lei, faremo di tutto”.

I due hanno anche dichiarato: “È passato un mese e non sappiamo niente. Non abbiamo fatto del male a nessuno”.

La mappa ha raccontato che il momento più difficile della giornata è la sera, “quando andiamo a letto senza nostra figlia, senza vederla lì accanto a noi. Non fare colazione assieme a lei, non darle un bacio, non abbracciarla… È troppo difficile“.

Il messaggio per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Già nei giorni precedenti all’appello in televisione, i genitori di Kata avevano rivolto un messaggio al presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Prima di una manifestazione organizzata in piazza Luigi Dallapiccola a Firenze, in un video, la mamma di Kata aveva detto: “Mi rivolgo nuovamente alla presidente Meloni. Se possibile, le chiedo di avvicinarsi a noi stasera alla manifestazione e invito tutte le mamme di Firenze a venire alla manifestazione di stasera, è passato un mese dalla scomparsa di mia figlia”.

Il papà, nella stessa occasione, aveva fatto un altro appello alla presidente del Consiglio affinché “prenda a cuore questo caso perché è un mese che è scomparsa la mia bambina. Per favore, fateci sentire la vostra vicinanza, vi prego”.