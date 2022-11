Aboubakar Soumahoro si pente del video in lacrime, la Procura parla di diverse segnalazioni sulle cooperative

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Se potesse tornare indietro Aboubakar Soumahoro non farebbe più quel video sui social in cui si sfoga in lacrime per l’inchiesta sulle cooperative della suocera. Intervistato nella trasmissione di La7 Piazzapulita, il deputato ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda che lo ha travolto ma per la quale non risulta indagato, parlando per la prima volta in TV dopo l’esplosione dello scandalo. Intanto la procura di Latina chiarisce tramite una nota che sull’indagine che riguarda le due cooperative gestite dalla suocera Marie Therese Mukamitsindo nel Pontino.

Soumahoro si pente del video in lacrime

“Non riuscivo a capire cosa stava accadendo, era come ritrovarsi sul ring e sentire piovere colpi, pugni, senza capire da chi provenissero” ha spiegato Soumahoro, ospite su La7 di Corrado Formigli, parlando del video in lacrime diffuso sui social.

“Se lo rifarei? Mai più! È stato un momento di debolezza umana, me ne scuso” ha detto il deputato che nelle ultime ore si è autosospeso dal gruppo Verdi-SI, con il quale è stato eletto.

Soumahoro dice di aver commesso “una leggerezza, dovevo fare meno viaggi e stare accanto a questi lavoratori. Chiedo scusa per essere stato poco attento, chi ha sbagliato ne dovrà rispondere. Per come sono fatto, se avessi saputo delle indagini non mi sarei certo candidato”.

I chiarimenti di Soumahoro

Nell’intervista ha dichiarato che, venuto a sapere degli stipendi non pagati, ha chiesto spiegazioni alla moglie, la quale gli avrebbe detto che dipendeva da ritardi della pubblica amministrazione: “Per me era una risposta sufficiente”.

Il deputato ha detto anche di essere stato “in uno dei centri di accoglienza“, e che le condizioni “non corrispondevano alle immagini che si sono viste”.

“D’altronde dalle testimonianze che ho sentito, e proprio alla luce di queste, dico: bene hanno fatto i lavoratori a rivendicare i loro sacrosanti diritti” ha aggiunto

Fonte foto: ANSA Aboubakar Soumahoro nello studio di Piazzapulita

La nota della procura

L’aspetto di maggiore peso nella vicenda è rappresentato al momento dall’inchiesta giudiziaria di Latina, che vede indagata la suocera del parlamentare, Marie Therese Mukamitsindo, con l’ipotesi di reato di malversazione.

Riguardo alle presunte irregolarità nella gestione di due cooperative pro-migranti della provincia pontina, Karibu e Consorzio Aid, la procura di Latina ha diffuso nelle ultime ore una nota: “Le indagini sono in corso con riferimento a temi investigativi diversi e complessi che concernono, in generale, l’impiego dei fondi erogati, i rapporti con l’erario, i rapporti con i dipendenti, i soggetti coinvolti. Gli accertamenti – si legge – provengono da notizie e comunicazioni pervenute da una pluralità di fonti, di natura pubblica e privata, e si articolano attraverso il dovuto rigoroso vaglio ed approfondimento di ogni notizia e comunicazione”