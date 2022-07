A4, resta senza benzina e scende a spingere l'auto: 24enne muore travolto da un camion

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Stava percorrendo l’A4 nel tratto di strada tra Trezzo d’Adda e Capriate San Gervasio, nella Bergamasca, quando il serbatoio ha esaurito la benzina facendo fermare la sua auto in seconda corsia. Il tentativo di spingerla manualmente verso una piazzola di sicurezza gli è costato la vita: così è morto un giovane di 24 anni residente a Seriate, travolto da un camion in piena notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio.

La dinamica dell’incidente

La vittima stava percorrendo l’autostrada in direzione Venezia a bordo della sua Fiat Bravo insieme a due coetanei, un ragazzo e una ragazza. L’automobile è rimasta in panne intorno alle 3.

A confermare che il 24enne stava cercando di spostare la vettura col serbatoio vuoto è stata la ricostruzione dell’incidente da parte delle forze dell’ordine. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia stradale di Bergamo.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il tratto dell’A4 in cui si è verificato l’incidente mortale

Secondo quanto emerso, prima di essere investito dal mezzo pesante il giovane stava per essere preso in pieno da un’automobile in transito, che tuttavia è riuscita a evitare la tragedia.

Lo stesso non è riuscito a fare il camion, guidato da un moldavo, che ha poi finito la sua corsa contro una Opel Mokka con due persone a bordo.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul tratto dell’autostrada interessato dall’incidente sono subito state inviate tre ambulanze e due automediche, attivate in codice rosso. L’impatto non ha però lasciato scampo: per il ragazzo di 24 anni non c’è stato nulla da fare.

Chi era il 24enne morto investito da un camion sull’A4

Come reso noto dalla redazione di Bergamo del Corriere della Sera, la vittima si chiamava Koffi Foffie Romaric Adjej. Era un orfano di origini ivoriane.

Dopo aver perso i genitori, uccisi entrambi dalla guerra nel paese d’origine, era sbarcato in Italia come richiedente asilo.

Viveva a Seriate, in provincia di Bergamo, e lavorava nel Bresciano in qualità di operaio.

Feriti gli amici della vittima

I coetanei della vittima, che si trovavano a bordo della Fiat Bravo al momento della tragedia, sono rimasti feriti ma in maniera lieve.

Si tratta di una 24enne nigeriana residente a Locate Triulzi e di un indiano di 25 anni residente a Bagnolo Mella. In stato di shock sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il conducente del camion e le due persone che si trovavano all’interno della Opel Mokka sono invece usciti illesi dall’incidente.