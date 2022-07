Filmano incidente mortale lungo l'autostrada, 10 automobilisti multati: "Condotta scellerata"

Nel bel mezzo di un incidente mortale si erano apprestati a filmare il disastro, ma la Polstrada li ha identificati e individuati.

Filmavano l’incidente mortale in autostrada

Nella mattina del 18 luglio sulla carreggiata Nord dell’A1, nel Bolognese, un uomo di 46 anni ha perso la vita a seguito di un terribile incidente.

La vittima, Salvatore Alaimo, stava viaggiando a bordo della sua auto quanto è rimasto coinvolto in uno scontro con due camion e sette automobili.

Fonte foto: iSTOCK La polizia ha individuato 10 automobilisti

Alcuni autisti che viaggiavano lungo la carreggiata opposta, anziché proseguire o accostare per favorire il transito dei soccorritori, hanno rallentato in alcuni casi e inchiodato in altri, per riprendere con il telefonino quanto stava accadendo.

Gli automobilisti curiosi viaggiavano a passo d’uomo per poter registrare la scena, uno dei quali puntava l’obiettivo all’esterno del veicolo mentre con l’altra mano era impegnato in una conversazione, guidando la sua auto con il gomito.

Le multe e i punti della patente

Gli automobilisti curiosi sono stati tutti individuati e identificati dalla Polizia Stradale.

Queste persone riceveranno una multa che potrebbe ammontare da un minimo di 165 euro a un massimo di 660 e rischiano la decurtazione di 5 punti della patente.

Un comportamento che ha rallentato i soccorsi

Secondo la polizia, come riferisce ‘Fanpage’, il comportamento di questi automobilisti avrebbe causato un rallentamento delle operazioni di soccorso.

Non solo: i loro rallentamenti hanno rischiato di creare un’ulteriore congestione del traffico con il rischio di nuovi incidenti.

Una “condotta scellerata”, quella contestata dalla polizia che, piuttosto, ricorda che in caso di incidente gli altri conducenti sono tenuti a concentrarsi sulla guida e a liberare il prima possibile l’area interessata per favorire l’intervento delle autorità e dei soccorsi.

Quanto avvenuto a Roma nelle ultime ore, del resto, dovrebbe farci capire quanto sia importante mantenere un comportamento responsabile quando ci si trova alla guida.

Gli incidenti lungo le autostrade, inoltre, sono molto più frequenti in estate per via del grande esodo delle vacanze.