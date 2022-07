Incidente sulla A4, si ribalta nella corsia opposta dopo un sorpasso: bilancio tragico, traffico in tilt

Sangue sulla A4. Un’automobile, che procedeva sulla carreggiata Est in direzione Trieste, ha sbandato dopo aver urtato la ruota posteriore di un mezzo che stava sorpassando. Il violento incidente, avvenuto all’alba del 21 luglio in direzione Trieste, ha causato la morte di una persona e il ferimento di una seconda. Lo schianto ha bloccato il traffico sulla tratta, in tilt.

La dinamica

La vettura è “volata” nella corsia opposta, finendo per schiantarsi contro un’autocisterna che trasportava gas butano.

L’incidente, avvenuto nei pressi dell’area di servizio Fratta Sud, ha portato alla chiusura per quasi due ore del tratto di A4, con code che in pochi minuti hanno superato i 7 chilometri.

L’automobilista estratto vivo dai rottami

Il conducente della vettura è stato estratto dai rottami dai vigili del fuoco in condizioni molto gravi e privo di coscienza.

È stato prontamente elitrasportato e affidato alle cure del personale del pronto soccorso dell’ospedale di Portogruaro.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autovie Venete.

La tratta in questione, che fa parte del comune di Fossalta di Portogruaro, è considerata da molte persone una strada infausta.

Numerosi gli incidenti che si sono susseguiti negli anni, e non a caso nella zona interessata si stanno svolgendo i lavori per la costruzione della terza corsia.

Il secondo incidente tra le auto in cosa

Nella stessa giornata di giovedì 21 luglio, però, nella lunga coda che si è formata in seguito all’incidente sopracitato, se n’è verificato un altro.

Nel tratto fra San Stino e Portogruaro un automobilista, forse arrivando a velocità sostenuta e non realizzando che le vetture di fronte stessero creando una fila, si è schiantato contro il retro di un mezzo pesante.

La macchina è rimasta incastrata sotto il camion, e il conducente alla guida è deceduto.

L’ingresso in autostrada da San Stino è stato chiuso, ed è stata allestita un’uscita provvisoria obbligatoria.

La circolazione ha comunque ripreso uno scorrimento normale intorno alle 08:30.