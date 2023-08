30enne ubriaco picchia la compagna a Oristano, la donna finisce all'ospedale con fratture al viso: arrestato

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Per anni ha subito vessazioni e umiliazioni dal compagno, ora in stato di ebbrezza e ora accecato da una gelosia ossessiva. L’uomo, 30 anni, era solito picchiare la compagna e spesso ricorreva ad oggetti contundenti, lanci di bottiglie e insulti. Dopo l’ultimo episodio che ha costretto la donna a ricorrere alle cure del pronto soccorso, l’uomo è stato arrestato.

Ubriaco picchia la compagna a Oristano, arrestato

Come ricostruisce ‘L’Unione Sarda’ e conferma ‘Ansa’, un 30enne della provincia di Oristano è stato arrestato a seguito della denuncia della sua compagna.

Secondo una prima ricostruzione, da anni tra le mura domestiche si consumavano percosse e insulti per ogni occasione, specialmente come tossica conseguenza di una gelosia ingiustificata.

Ora l’uomo si trova presso il carcere di Massama. La polizia lo ha arrestato su disposizione della Procura per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Nei prossimi giorni verrà sottoposto ad interrogatorio.

L’escalation di violenza

Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile con la coordinazione della Procura di Oristano, la convivenza tra il 30enne e la compagna sarebbe stata sempre all’insegna della violenza.

Ogni giorno, per anni, l’uomo avrebbe vessato e picchiato la compagna, talvolta ricorrendo a oggetti contundenti e lanci di bottiglie, altre volte tirandole i capelli per colpirla in faccia.

Durante gli episodi l’uomo sarebbe stato sempre sotto l’effetto degli alcolici.

A scatenare la sua rabbia, secondo il racconto della donna e secondo la difesa, sarebbe stata un’immotivata gelosia.

Per tutti questi anni la vittima avrebbe dunque perdonato il suo compagno, fino all’ultimo episodio.

L’ultimo episodio: il ricovero in ospedale

Come ricostruisce ‘L’Unione Sarda’, a far dire “basta” alla donna nei confronti del compagno sarebbe stato un episodio recente.

A seguito di una lite degenerata nell’ennesimo pestaggio, la donna sarebbe stata costretta a recarsi in pronto soccorso.

I sanitari, dunque, le avrebbero diagnosticato diverse lesioni e traumi, con fratture in più punti del viso che sarebbero guaribili non prima di sessanta giorni.

Considerata la gravità dei traumi, la donna sarebbe stata trasferita presso un’altra struttura per essere sottoposta da una serie di interventi di chirurgia maxillofacciale.

Una volta lasciato l’ospedale, infine, la donna si è decisa ad andare in Questura per denunciare il compagno.

Il precendente vicino a L’Aquila

Recentemente un caso simile si è verificato a Marigliano De’ Marsi (L’Aquila), dove una donna si è ferita mentre sfuggiva dal compagno violento passando dal balcone della loro abitazione.

All’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo ha aggredito anche i soccorritori.