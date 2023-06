13enne si toglie la vita in casa impiccandosi: dramma a Montoro, comunità sotto shock

Tragedia a Montoro, ad Avellino. Un ragazzo di 13 anni (ne avrebbe compiuti 14 il prossimo luglio) si è tolto la vita, impiccandosi, nella serata di venerdì 16 giugno.

“Salgo in camera, scendo subito”, poi il gesto estremo

Il 13enne, a breve, avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media. “Salgo in camera, scendo subito”, avrebbe detto ai genitori poco dopo le 21.30. Raggiunto il piano superiore dell’abitazione si è legato una cintura al collo e si è lasciato andare nella tromba delle scale.

A dare l’allarme la madre che, sconvolta, ha provato a rianimarlo mentre il padre ha chiamato i soccorsi.

Mistero sulle cause che hanno portato il giovanissimo a togliersi la vita. Chi lo conosceva parla di un 13enne allegro, senza apparenti problemi.

A scuola andava bene e, come tutti i suoi coetanei, si stava preparando per l’esame di terza media.

Le indagini

La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo sulla sua morte ed ora gli inquirenti cercheranno di dare una risposta sui motivi che hanno portato il ragazzo a compiere il gesto estremo.

I carabinieri stanno indagando e scandagliando le ultime ore e le ultime attività del 13enne per capire se ci siano elementi ancora non emersi e che possano portare a qualche risposta. A condurre gli accertamenti i militari di Montoro e della compagnia di Solofra.

Le parole del parroco e del sindaco

Figlio unico, padre operaio, madre casalinga, nonna dipendente comunale, il 13enne è descritto da chi lo ha conosciuto come un ragazzino solare che frequentava la scuola a Mercato San Severino (Salerno) con ottimi risultati.

Don Michele Romeo, parroco della chiesa dei Santi Leucio e Pantaleone, ha dichiarato in merito al dramma che ha scioccato la comunità: “Siamo rimasti tutti sgomenti. Ieri sera davanti alla casa del piccolo c’era una folla immensa di persone che si sono precipitate in strada per capire cosa fosse accaduto. Era un ragazzino con tanti progetti e sogni nel cassetto, tanta creatività, un ragazzino brillante”.

Anche il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, ha espresso “vicinanza e sostegno alla famiglia”. “Di fronte a una tragedia del genere c’è poco da aggiungere”, ha concluso.