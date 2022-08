West Nile, il racconto delle figlie dell'ultima vittima a Padova: "Esperienza terrificante e velocissima"

Un’esperienza “terrificante e velocissima”. Sabrina Bellamio è la figlia dell’87enne morto a Padova a seguito dell’infezione West Nile e descrive così la dipartita del padre e il rapido decorso della malattia.

Il racconto

“Papà è deceduto il primo agosto ed era stato ricoverato il giovedì precedente. Il decorso è stato molto veloce, sono passati quattro giorni dal ricovero lui è peggiorato di ora in ora” ha raccontato la donna, intervistata da Morning News, talk show in onda su Canale 5 e TgCom24.

Maurizio Bellamio, secondo la famiglia, è stato punto da una zanzara mentre guardava la tv in salotto. “Papà banalmente è stato punto nel salotto di casa guardando la televisione. I sintomi da subito erano inappetenza, spossatezza. Noi immaginavamo fosse il caldo, anche perché in generale il suo stato di salute era ottimo” ha spiegato la donna.

Veneto in allerta

La Direzione Prevenzione della Regione del Veneto sta affrontando attivamente il fenomeno della diffusione della west nile, infezione trasmessa dalle comuni zanzare “Culex”, che in alcuni casi può provocare una forma neuroinvasiva piuttosto grave, soprattutto negli anziani e nelle persone deboli.

Per la west nile, infatti, non esiste un vaccino, è quindi particolarmente importante che le persone sappiano come difendersi al meglio dalla puntura degli insetti che potrebbero esserne portatori. Per questo la Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha avviato una campagna informativa, distribuendo una serie di tabelle che spiegano come difendersi in tutte le Ullss.

Cos’è la west nile

Nelle ultime settimane si sono verificati diversi casi accertati di infezione da West Nile Virus trovato nelle zanzare di molti Comuni del Veneto. La combinazione di casi umani e della presenza di virus nelle zanzare indica che quest’anno il virus sta circolando molto sul territorio regionale.

Fonte foto: ANSA In Veneto è allerta West Nile

Come spiegato dal sito del ministero della Salute, la West Nile Disease (WND), o malattia di West Nile, è sostenuta da un virus a RNA singolo filamento appartenente alla famiglia Flaviviridae, genere Flavivirus, chiamato West Nile Virus (WNV).

Il virus è stato isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda dal sangue di una donna con sintomatologia febbrile, proveniente dal distretto di West Nile (da qui deriva il nome West Nile Disease).

Attualmente il West Nile Virus è diffuso in Africa, Medio Oriente, Nord America, Asia Occidentale ed Europa, dove è stato segnalato a partire dal 1958.