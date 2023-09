Volantino con frasi antisemite, bufera sul vicepremier della Baviera Hubert Aiwanger

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Hubert Aiwanger, politico tedesco, vicepremier e ministro dell’Economia della Baviera, è finito nella bufera per l’accusa di aver scritto un opuscolo nazista ai tempi della scuola superiore. La rivelazione è stata fatta dal quotidiano Süddeutsche Zeitung e ha provocato un piccolo terremoto in Germania, a circa un mese dalle elezioni che si terranno proprio in Baviera.

Aiwanger nega le responsabilità

Aiwanger, nonostante le pressioni, è rimasto in carica e non si è dimesso neanche dal suo partito Elettori liberi. Il politico ha infatti addossato quasi tutte le responsabilità dell’accaduto al fratello.

I fatti riportati dal giornale tedesco risalgono al 1988, quando Aiwanger frequentava la scuola superiore. In quel periodo sarebbe stato oggetto di misure disciplinari per aver distribuito un volantino dai contenuti antisemiti.

I contenuti del volantino

Nel dettaglio, come riportato dal giornale tedesco, il volantino invitava i compagni al “quartiere divertimenti di Auschwitz”. In altri volantini dello stesso tono erano riportate frasi come “una vacanza di un anno a Dachau”.

Secondo Süddeutsche Zeitung il volantino sarebbe stato scritto con la stessa macchina da scrivere usata dallo studente per alcuni suoi saggi. Inoltre, il quotidiano ha intervistato ex insegnanti ed ex compagni di scuola. Oltre a identificare Aiwanger come l’autore del volantino, questi ultimi avrebbero descritto il politico come “un ammiratore del nazismo” e in una foto di classe che circola sui social Aiwanger compare con dei baffi che ricordano lo stile di Hitler.

Anche in questo caso, tuttavia, il vicepremier della Baviera ha detto di aver preso in prestito quei baffi dal fratello “per imitarne lo stile”.

Tra un mese le elezioni in Baviera

La polemica arriva a circa un mese dalle elezioni in Baviera e potrebbe costare cara ad Aiwanger, visto che il suo partito prima dello scandalo stava conquistando popolarità.

Ad avvantaggiarsi della vicenda potrebbe essere Markus Söder, dell’Unione cristiano-sociale, che punta a vincere le elezioni senza l’appoggio di Aiwanger e del suo partito Elettori liberi. Una vittoria netta in Baviera potrebbe proiettare Söder verso la candidatura per le politiche tedesche, in programma nel 2025.

Secondo quanto riferito dal politico bavarese Florian Herrmann (Csu), Söder ha convocato gli elettori liberi all’assemblea per la mattina del 28 agosto.