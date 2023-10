Vincenzo De Luca e la stoccata ad Andrea Giambruno in diretta tv: poi il messaggio inatteso a Giorgia Meloni

È stato un intervento inaspettato, quello del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a “L’aria che tira”. Durante la trasmissione condotta da David Parenzo infatti, De Luca ha prima espresso un parere su Andrea Giambruno, per poi tendere una mano alla premier: “Sono solidale con Giorgia Meloni”.

L’intervento di Vincenzo De Luca

Durante la puntata andata in onda oggi – giovedì 26 ottobre – de “L’aria che tira”, il programma televisivo trasmesso su La7 e condotto da David Parenzo, era presente come ospite in collegamento Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

Durante la trasmissione, è stato presentato l’ultimo libro, o saggio, pubblicato da De Luca, intitolato “Nonostante il Pd”. In chiusura di puntata però, David Parenzo ha voluto fare un’ultima domanda al Presidente, riguardante uno dei temi più discussi degli ultimi giorni.

Fonte foto: ANSA La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con l’ex compagno Andrea Giambruno

“L’ultima domanda riguarda il fatto di cui tutti si sono occupati, e non soltanto la stampa scandalistica” ha detto Parenzo, riferendosi alla recente rottura tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni.

Il commento di De Luca sulla vicenda Meloni – Giambruno

“Questa vicenda mi provoca solo grande tristezza” ha il Presidente della Regione Campania, che ha poi spiazzato il presentatore David Parenzo, esternando la sua vicinanza alla premier.

“Esprimo la mia solidarietà umana a Giorgia Meloni, e non voglio aggiungere altro” ha commentato laconicamente De Luca, che pur esprimendo la volontà di non commentare ulteriormente il caso specifico della rottura tra la Presidente del Consiglio e il suo ex compagno, ha voluto comunque aggiungere ancora una cosa.

Parlando di Giorgia Meloni infatti, Vincendo De Luca l’ha definita “una donna impegnata in un lavoro politico importante e faticoso”, aggiungendo poi, rivolto al suo interlocutore Parenzo: “Le dico una cosa che forse lei non si aspetterebbe”.

La solidarietà di De Luca a Giorgia Meloni

“Una donna impegnata in politica fa fatica a trovare da parte degli uomini la solidarietà e l’attenzione necessaria” ha detto Vincenzo De Luca, di fronte a un David Parenzo effettivamente sorpreso dalla dimostrazione di solidarietà espressa dal Presidente della Regione Campania verso la premier, in merito alla rottura con l’ex partner.

“Quando siamo impegnati in politica noi maschi – continua poi De Luca – pretendiamo sempre la solidarietà, l’attenzione, la vicinanza delle donne, che ce la danno il più delle volte”.

“La verità è che noi uomini siamo ancora un po’ miserabili”, ammettendo, a suo dire, che i rappresentanti del genere maschile non sempre riescono a capire la fatica e lo stress “che ha una donna impegnata in politica”. Una manifestazione di solidarietà a tratti inaspettata ma che, come specificato dallo stesso De Luca, non ha nulla che vedere con le valutazioni fatte “rispetto alle attività di governo”, chiarendo anche, in ultima analisi, che “Giambruno non è Monica Bellucci, abbiamo tanti di quei problemi sulla faccia della terra. Mi auguro solo che, con buona pace di Giambruno, non precipiti il mondo in Medio Oriente e in Ucraina”.