Vasto incendio a Messina, in fiamme l'isola ecologica di Pistunina e una falegnameria

Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 14 di domenica 9 luglio a Messina, in zona zona Zafferia. Immediatamente sul posto si sono recate squadre di vigili del fuoco per placare le fiamme.

I vigili si sono subito messi al lavoro in zona Zafferia. Il rogo ha raggiunto l’isola ecologica di Pistunina e una falegnameria, lambendo anche alcune case.

Le operazioni sono state affidate a due squadre dei Vigili del fuoco di Messina, due autobotti. A dare manforte anche l’autoscala e una autobotte della Protezione civile del comune di Messina.

#Messina, dalle 14 #vigilidelfuoco in azione in zona Zafferia, per un #incendio di vegetazione che ha lambito alcune abitazioni, interessato l’area intorno all’isola ecologica di Pistunina e una falegnameria. Operazioni di spegnimento in corso [#9luglio 16:00] pic.twitter.com/CVqSMmckZG

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 9, 2023