Il giocatore di basket Darius Morris trovato morto a Los Angeles a 33 anni: mistero sulla causa del decesso

Lutto nel mondo del basket per la tragica perdita di Darius Morris, ex giocatore dell’Università di Michigan e veterano NBA, trovato morto a Los Angeles a soli 33 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia, anche se non ne sono state rese note le cause. Morris ha vestito a inizio carriera la casacca dei Los Angeles Lakers e ha giocato poi per altre squadre, maturando esperienze anche in Cina e in Francia.

Com’è morto il giocatore di basket Darius Morris: mistero sulla causa

“Con grande tristezza annunciamo la scomparsa del nostro amato figlio, Darius Aaron Morris”. Così la famiglia del cestista ha comunicato la tragica notizia. “In questo periodo di transizione, chiediamo il rispetto della nostra privacy e della nostra dignità”.

A quanto risulta, Darius Morris sarebbe morto giovedì 2 maggio, e il ritardo nella comunicazione ha alimentato ulteriormente la curiosità e le congetture in merito alla mancata spiegazione dei motivi del suo decesso a soli 33 anni.

In base a quanto rilevato da TMZ, Darius Morris sarebbe stato trovato morto nella zona di Los Angeles. Non si hanno notizie in merito a presunti problemi di salute, e le cause della sua morte sono attualmente sconosciute.

Il draft e gli inizi con i Los Angeles Lakers

Dopo aver giocato due stagioni con i Wolverines, con una media di 15 punti, quattro rimbalzi e 6.7 assist nella sua seconda stagione, Darius Morris è stato selezionato al secondo turno del Draft del 2011 dai Los Angeles Lakers, con la 41ª scelta assoluta.

Qui ha giocato due stagioni, disputando un totale di 67 partite, di cui 17 da titolare nella stagione 2012-13. I Lakers hanno pubblicato un’immagine sui social media nel primo pomeriggio di sabato, per ricordare Morris.

“Abbiamo il cuore spezzato per la scomparsa di Darius Morris”, si legge nel messaggio su Instagram.

La carriera di Darius Morris in NBA e all’estero

Dopo la sua esperienza con i Lakers, Darius Morris ha giocato per diverse squadre NBA, tra cui Philadelphia, Los Angeles Clippers, Memphis e Brooklyn.

Il cestista ha terminato la sua carriera negli Usa dopo 38 partite giocate nella stagione 2014-15. In totale, ha disputato 132 partite con una media di 3.3 punti a partita.

Successivamente, ha giocato una stagione con i Southern Tigers in Cina e sette partite con il Garvelines-Dunkerque in Francia nel 2019-20, che è stata la sua ultima esperienza da professionista.

La tragica morte di Morris avviene quasi due anni dopo il caso di Darius Lee, che per uno scherzo del destino portava il suo stesso nome: giovane promessa del basket, rimase ucciso in una sparatoria ad Harlem nel 2022.