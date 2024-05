Barca a motore affondata al largo di Fiumicino (Roma): l'incidente a 3 miglia dalla costa, salvate 3 persone

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Singolare incidente nautico a Fiumicino, vicino Roma, dove tre persone a bordo di una barca a motore affondata sono state salvate. È successo nella mattinata di domenica 5 maggio: in attesa dei soccorsi ufficiali, uno scafo in transito ha soccorso, recuperato e condotto a terra i passeggeri dell’imbarcazione.

La barca affondata al largo di Fiumicino (Roma)

L’incidente si è verificato a circa 3 miglia dalla costa del comune romano, come riportato da RomaToday.

A lanciare l’allarme è stata una piattaforma IP industrial, che ha assistito alla scena.

L'episodio si è verificato a circa 3 miglia dalla costa di Fiumicino, vicino Roma

Dal terminal sono quindi partite le chiamate alla capitaneria di porto.

Nel frattempo si assistiva all’affondamento dell’imbarcazione, con i tre passeggeri già in acqua.

L’intervento di salvataggio di una barca in transito

In attesa dei soccorsi ufficiali, una barca in transito nei dintorni ha soccorso, recuperato e condotto a terra le tre persone.

Tutte sono state portate in ospedale in via precauzionale. Sono in buone condizioni: nessuno di loro è rimasto ferito.

Diversa invece la sorte dello scafo, rimasto semiaffondato con la prua che emergeva dall’acqua.

L’inchiesta della guardia costiera

Un’inchiesta della guardia costiera – intervenuta in seguito – permetterà di accertare con maggiore precisione quanto avvenuto.

Il proprietario dello scafo affondato ha già provveduto, a proprie spese, al recupero dell’unità a motore.