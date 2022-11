Usa, passeggero di una nave da crociera in mare: in salvo dopo quasi un giorno

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Dato per disperso dopo essere caduto da una nave da crociera è stato ritrovato dopo quasi un giorno in mare aperto. La vicenda riportata dall’emittente americana CNN riguarda un cittadino statunitense passeggero della Carnival Valor, scomparso dalla crociera mercoledì sera e soccorso nel Golfo del Messico giovedì pomeriggio.

La scomparsa

L’uomo sarebbe stato visto l’ultima volta da sua sorella mercoledì sera in un bar della nave della compagnia Carnival Cruise Line, dove erano in viaggio: la donna ha dichiarato che il fratello si sarebbe allontanato per andare in bagno intorno alle 23 e non è più tornato nella sua cabina.

La sorella avrebbe poi denunciato la scomparsa a mezzogiorno del giorno dopo e a quel punto la “Carnival Valor ha ripercorso la sua rotta per supportare la ricerca e il salvataggio“, secondo quanto dichiarato dal portavoce della compagnia, Matt Lupoli.

Le ricerche

Scattato l’allarme l’equipaggio ha dato inizio alle ricerche a bordo dell’uomo e, come raccontato da un testimone, “la sicurezza ha iniziato a perquisire la barca con una foto del passeggero scomparso sui telefoni”.

Intorno 14 i viaggiatori sono stati informati l’arrivo alla località di destinazione, l’isola caraibica Cozumel, in Messico, sarebbe stato ritardato e la nave ha virato per tornare indietro.

Fonte foto: ANSA La nave da crociera Carnival Valor nella quale era a bordo il passeggero disperso

Il salvataggio

Alle 14.30 di giovedì il comando ha segnalato il disperso alla Guardia Costiera degli Stati Uniti, che lanciato le operazioni di soccorso impegnando diverse squadre per via aerea e marittima.

L’uomo è stato avvistato dall’equipaggio di un’altra nave e segnalato alle autorità, che grazie all’intervento di un elicottero MH-60 Jayhawk lo hanno portato in salvo.