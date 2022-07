Uomo filma di nascosto ragazzina di 13anni mentre fa la doccia: scoperto, rischia il linciaggio

Stava filmando una ragazzina di 13 anni mentre faceva la doccia, presso un campeggio del Circeo.

L’uomo è stato notato dai bagnanti, che hanno reagito in maniera eccessiva. Il presunto maniaco, che aveva tra le mani un telefono cellulare, ha infatti rischiato di venire linciato: e alla fine i carabinieri sono arrivati, ma anche per salvarlo da un pestaggio.

Ecco cosa sappiamo e cosa è successo al campeggio del Circeo.

Uomo filma una 13enne di nascosto sotto la doccia: la dinamica e cosa è successo di preciso

I fatti si sono svolti sulla costa pontina, presso un campeggio molto rinomato: dal momento in cui l’uomo ha iniziato a registrare una minorenne che stava facendo la doccia, alle minacce dei bagnanti, che sono accorsi in aiuto della 13enne, non sono passati che pochi minuti.

La giovane, originaria di Roma, di 13 anni, si trovava appunto nei bagni del campeggio, dove era entrata per farsi una doccia. Prima di mettersi solo l’acqua, si era naturalmente spogliata: è a questo punto che l’uomo si sarebbe appostato in un angolo per filmarla.

Registra minorenne al campeggio del Circeo, rischia il linciaggio: è stata la ragazza a urlare e dare l’allarme

A dare l’allarme è stata proprio la ragazzina, che notato l’uomo, ha iniziato a urlare, facendo accorrere i genitori e diversi bagnanti. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, altri hanno reagito in maniera ben poco diplomatica.

L’arrivo dei carabinieri, l’uomo rischiava il linciaggio: denunciato dalle forze dell’ordine

Dopo aver messo al riparo l’uomo dal rischio di un linciaggio, i carabinieri hanno sporto denuncia, inoltre hanno proceduto al sequestro del telefono cellulare.

Sul dispositivo, adesso, verranno effettuati alcuni approfondimenti, utili a capire se l’uomo abbia commesso in passato reati simili a per il quale si è beccato una denuncia al campeggio.