Mbappé e le accuse di stupro a Stoccolma, ammette di aver fatto sesso: ma la denuncia è di un'altra donna

Continuano le indagini sul “Caso Mbappé”, l’attaccante del Real Madrid accusato di stupro dopo una notte di festa trascorsa in gran segreto a Stoccolma. L’attaccante avrebbe ammesso di aver fatto sesso durante la sua vacanza, ma la denuncia sarebbe arrivata da una donna diversa.

La accuse di stupro a Kylian Mbappé

Doveva essere una breve parentesi di svago, quarantotto ore per divertirsi a una festa privata in quel di Stoccolma. Il viaggio è invece diventato un incubo per Kylian Mbappé, che è accusato di stupro e molestie sessuale in seguito alla denuncia di una donna.

Secondo diversi media svedesi, sabato 12 ottobre è stata infatti presentata una denuncia da parte di una donna che affermerebbe di aver avuto una relazione sessuale non consensuale con la star del calcio francese, attaccante da poco arrivato al Real Madrid.

Fonte foto: IPA Il Bank Hotel di Stoccolma, dove ha soggiornato Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid accusato di stupro

Come ricostruito dal quotidiano francese Le Parisien, il calciatore avrebbe effettivamente avuto un rapporto sessuale quella notte, ma la relazione sarebbe stata consensuale, come confermato anche da uno scambio di messaggi avvenuto tra l’attaccante e la donna.

Il viaggio di Mbappé a Stoccolma

Il giornale francese ha ricostruito tutto il viaggio di Mbappé, che sarebbe volato a Stoccolma per partecipare a una festa organizzata dal suo amico ed ex compagno di squadra al PSG, Nordi Mukiele.

Mbappé avrebbe quindi fatto uso dei servizi di un concierge di lusso, identificato come “Marco D.”, un ex modello che organizza feste, vacanze e servizi su misura per una clientela VIP tra Svezia e Danimarca.

Mbappé, volato in Svezia insieme a due membri del suo entourage (che affermano di non averlo mai lasciato da solo, considerando anche la costante presenza della guardia del corpo del calciatore), avrebbe pernottato due notti al Bank Hotel, in una delle ampie suite che si trovano all’ottavo e ultimo piano.

La festa in discoteca

Il gruppo avrebbe poi partecipato a una festa privata al “V Club”, una discoteca per VIP che offre ai suoi clienti privilegiati la possibilità di privatizzare una parte dei locali, promettendo loro la compagnia esclusiva di giovani donne invitate in base a criteri essenzialmente estetici.

Qui Mbappé avrebbe instaurato un legame con una donna, con la quale avrebbe poi lasciato il locale per tornare in albergo, dove si sarebbe consumato il rapporto consensuale, come più volte affermato dal calciatore, che ha sempre rigettato ogni accusa.

E, sebbene lo scambio di messaggi tra i due sia un elemento positivo per la difesa del calciatore, trapela molta cautela: nulla esclude difatti che l’attaccante del Real Madrid potrebbe essersi avvicinato fisicamente a un’altra persona durante la sua prima o seconda notte a Stoccolma.