Chi è Daniele Rezza, killer dell'omicidio di Manuel Mastropasqua a Rozzano: la confessione su cosa è successo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il presunto killer dell’omicidio di Rozzano, responsabile della morte di Manuel Mastrapasqua, ha 19 anni e si chiama Daniele Rezza. “Ho un peso addosso. Ho fatto una cazz… a Rozzano, ho ucciso una persona”, ha confessato agli agenti della Polfer che l’avevano fermato alla stazione di Pieve Emanuele. Il 19enne, dopo aver svelato di aver pensato di scappare in Francia, ha spiegato di aver commesso il delitto per un paio di cuffie.

Chi è Daniele Rezza, il presunto responsabile dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano

Rezza lavorava, come anche Mastrapasqua, in un supermercato (lo stesso lavoro della madre e del padre).

In passato, quando era ancora minorenne, era già stato denunciato per furto. A 18 anni, come riporta il Corriere della Sera, era stato invece fermato per tentata rapina.

Fonte foto: ANSA I carabinieri hanno rivelato la figura di Rezza dall’analisi delle immagini delle telecamere

“Non pensavo di averlo ucciso”, ha detto il giovane in caserma, davanti alla pm Letizia Mocciaro, in merito all’omicidio del 31enne, avvenuto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. “L’ho fatto per rubargli le cuffie“, ha poi aggiunto.

Rezza, che compirà 20 anni a novembre, abita in un quartiere non distante dal luogo dove si è consumato il tragico episodio.

L’omicidio

I carabinieri sono stati in grado di rivelare la sua figura attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, nelle quali compariva un individuo con un coltello.

Una volta incrociato Mastrapasqua lungo la sua strada, l’aggressore gli avrebbe detto: “dammi qualcosa“.

Dalla conversazione è scaturita una reazione o un rifiuto, in seguito al quale Rezza ha sferrato una coltellata in direzione del petto della vittima. Il 31enne morirà poco dopo i soccorsi, in ospedale.

Stando ai video delle telecamere, Mastrapasqua era uscito poco dopo la mezzanotte dal Carrefour in via Farini a Milano, supermercato in cui lavorava.

L’idea della fuga

Dopo l’omicidio, Rezza avrebbe girovagato e avrebbe preso un treno per Alessandria, con l’idea di dirigersi prima a Torino e in seguito all’estero (senza però avere un vero piano).

Superato il controllo dei documenti da parte di alcuni agenti della Polfer, è tornato dai poliziotti e, in preda ai sensi di colpa, ha confessato.