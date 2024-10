Omicidio a Rozzano, uomo accoltellato al petto in strada: trovato dai carabinieri, morto in ospedale a Milano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Omicidio a Rozzano. Un trentenne è stato accoltellato in strada ed è poi morto in ospedale a Milano. È stata una pattuglia dei carabinieri a trovarlo agonizzante a terra la scorsa notte. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Omicidio in strada a Rozzano

Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre a Rozzano, comune dell’hinterland sud di Milano.

Come riporta Ansa, attorno alle 3 una pattuglia dei carabinieri ha trovato l’uomo riverso a terra in via Romagna, in una pozza di sangue.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’omicidio a Rozzano, a sud di Milano

L’uomo era incosciente e aveva una profonda ferita da arma da taglio al torace.

Morto uomo di 30 anni

Chiamati i soccorsi, il 30enne è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Humanitas di Milano, dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

La vittima è un uomo di 30 anni del posto, incensurato, che viveva con la madre e il fratello a poca distanza da dove è avvenuto l’accoltellamento.

Stando alle prime informazioni, era dipendente in una catena di supermercati di Milano: stava tornando dal lavoro quando è stato aggredito.

Le indagini

La Procura indaga con l’ipotesi di omicidio volontario, le operazioni sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Milano, intervenuti sul posto assieme ai militari della locale tenenza.

A coordinarle c’è la pm di turno, Letizia Mocciaro.

Ancora non sono chiare le circostanze, le modalità e il movente del delitto. Non è esclusa l’aggressione casuale, il 30enne è stato accoltellato nei pressi di una fermata dei mezzi pubblici.

Gli investigatori in queste ore stanno ascoltando i familiari della vittima e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riferito dall’Ansa sarebbe stato anche disposto il sequestro di dispositivi e cellulari dell’uomo, oltre alla raccolta di testimonianze utili.