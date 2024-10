Senigallia, scomparso da casa 15enne con la pistola del padre: ricerche con l'elicottero, allarme a scuola

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 15enne residente a Senigallia (Ancona) si è allontanato da casa nella notte, prendendo con sé la pistola del padre. In corso le ricerche per individuarlo. Le forze dell’ordine, anche con l’ausilio dell’elicottero, stanno concentrando i loro sforzi nelle frazioni a sud della città, Marzocca e Montignano. È qui, secondo le ultime informazioni, che si starebbe aggirando il minorenne.

Senigallia, 15enne lascia casa nella notte: ricerche in corso

Dalle prime ricostruzioni, ancora frammentarie, il ragazzino avrebbe fatto perdere le sue tracce di notte, forse in seguito a un diverbio in ambito domestico. Tuttavia non sono ancora chiari i motivi dell’allontanamento.

Mobilitati polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Sono inoltre stati diramati avvisi a docenti e personale scolastico di non fare uscire nei giardini gli alunni.

L’allarme è stato lanciato dai familiari. Le ricerche sono in corso da questa notte in tutta la zona. Oltre all’elicottero, gli agenti stanno usando anche droni e squadre cinofile.

Notizia in aggiornamento…