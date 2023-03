Uno studente si laurea travestito dal presidente ucraino Zelensky in Giappone: qual è il motivo del suo gesto

Una laurea particolare per uno studente di Kyoto, in Giappone. L’università della città nipponica permette infatti di vestirsi come si preferisce alla cerimonia di diploma. Così Amiki, rivendicando una certa somiglianza fisica col presidente ucraino, si è vestito da Volodymyr Zelensky.

L’Università di Kyoto, in Giappone, ha una regola particolare: permette ai propri studenti di vestirsi come preferiscono per la cerimonia di laurea.

Amiki, nome che il ragazzo utilizza sul web, laureando dello stesso ateneo, ha però deciso di cogliere l’occasione in maniera del tutto particolare.

In Japan, a student dressed up as Zelensky for graduation

It is reported that in this way the guy, a student at Kyoto University, expressed solidarity with Ukraine.

Note that in Japan there is a tradition – graduates are allowed to come to the ceremony in any outfit, copying… pic.twitter.com/SHfGJho9pe

— Oriannalyla (@Lyla_lilas) March 26, 2023