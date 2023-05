Una Jeep galleggiante in mezzo al mare tra Portofino e Sori: la foto del mezzo anfibio diventa subito virale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Che ci fa una Jeep in mare? Se lo sono chiesti centinaia di liguri che tra Recco, Portofino e Sori si sono imbattuti nel mezzo nel mar ligure, vettura che ha rubato l’attenzione di tanti e che nel giro di poco è diventata virale sui social.

Jeep in mare, cosa succede

L’auto in mare è stata segnalata per quasi tutto il weekend. Le segnalazioni sono arrivate da punta Chiappa fino a Recco, passando anche per Sori e Portofino con diversi cittadini liguri che sono rimasti sconvolti alla vista della vettura in mare.

Tra chi pensava a qualche incidente e chi, invece, a qualche manovra illegale che potesse compromettere il mare della Liguria, diversi sono stati gli abitanti tentanti di chiamare la capitaneria di porto per accertarsi di quanto stava succedendo davanti le località balneari del golfo Paradiso.



Le immagini virali sui social

E nel giro di poco, con un tam tam social che non si è fermato, in tanti hanno repostato le foto della Jeep in mare. Da quanto si vede nelle immagini, la vettura si è inoltrata in mare e a bordo c’erano delle persone.

Tra gli sguardi incuriositi delle altre imbarcazioni, dalla Jeep sono venute fuori anche due persone che non hanno esitato nel tuffarsi in acqua per un bagno.

Che auto è

Ma niente paura, perché la vettura in mare è un’auto che in acqua può starci tranquillamente. Si tratta, infatti, di una RMA Amphi-Ranger 2800 SR, ovvero una Jeep rara ma anfibia che galleggia in acqua.

Nello specifico è una vettura prodotta tra il 1985 e il 1995 come veicolo speciale per la manutenzione delle condutture. La vettura è immatricolata e costruita per viaggiare sia per terra sia per mare, ma l’importante è che non si avventuri in zone protette e tutelate dal punto di vista ambientale.