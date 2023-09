Un morto per il maltempo in Grecia a Volos, la pioggia trasforma le strade in fiumi in piena: il video

È rimasto schiacciato da un muro crollato. Così un uomo è morto a Volos, nella Grecia centrale bersaglio di piogge torrenziali che hanno trasformato le strade in fiumi in piena. Pericolo anche nella vicina regione montuosa di Pilion. Oltre alla vittima del clima di questi giorni, la polizia greca segnala anche un disperso.

Da giorni la Grecia è nella morsa della tempesta Daniel che sta allagando case e strade. Per questo motivo e per scongiurare ogni tragedia la polizia greca ha disposto il divieto di circolazione sia nella città di Volos che nella regione di Pilion.

Purtroppo, il maltempo ha già fatto registrare una vittima. Si tratta di un uomo che, secondo quanto riferisce un portavoce dei vigili del fuoco a ‘Reuters’, sarebbe rimasto schiacciato da un muro crollato a causa del maltempo.

“Where are you going, people? Go back to your homes, #Volos will flood entirely.’ ‘This is madness, the rivers will break,’ said the mayor of Volos to the drivers he met on the flooded streets!” #ClimateActionNow #ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ_DANIEL #κακοκαιρία #Βολος #Θεσσαλια #Greece pic.twitter.com/i7sg0H9BbH

