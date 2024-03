Uccide lo zio rivale in amore a Cesano Boscone vicino Milano, la confessione choc di Antonio Iannetti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

In un parco di Cesano Boscone (Milano) ha ucciso lo zio Roberto Parisi, 41 anni, perché “colpevole” di aver iniziato una relazione con la sua ex ragazza: tensioni iniziata durante l’estate 2023, quando Antonio Iannetti ha scoperto che Imma, la sua ex fidanzata, era la nuova compagna del parente.

Per Iannetti, 24 anni, è stato un crescendo di frustrazione che lo ha reso sempre più avverso allo zio 41enne. Imma ricorda messaggi ossessivi, anche più volte al giorno. Al punto che Parisi, nel suo ultimo vocale inviato in vita, ha comunicato alla ragazza che avrebbe incontrato il nipote per chiarirsi.

Un chiarimento finito nel sangue. “Stavamo discutendo, poi mio zio mi ha dato un pugno. Ho tirato fuori il coltello e l’ho colpito. Gli ho detto: ‘Guarda cosa ho dovuto fare'”. Queste le parole che Antonio Iannetti ha riferito agli inquirenti, come riporta ‘Pomeriggio Cinque’, confessando l’omicidio. “Gli ho detto che doveva smettere di mettermi contro Imma e la bambina, ha risposto che mi meritavo tutto“.

Dopo aver ucciso lo zio con coltellate al collo, Antonio Iannetti ha chiamato la ex fidanzata: “Non volevo, Imma”. Oggi la ragazza è sfinita dal dolore, ma anche piena di rabbia: “Se non volevi non portavi con te un coltello”.