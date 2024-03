Uccide la moglie con una coltellata a Roma dopo la lite: morta 37enne, in casa anche la figlia. Uomo fermato

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una donna di 37 anni di origini cinesi è stata trovata morta in casa in via Livilla, nel quartiere Tuscolano, a Roma nella sera di sabato 16 marzo. La vittima, secondo quanto appurato, sarebbe stata raggiunta da una coltellata inferta dal marito nel corso di una lite.

Accoltellata in una lite, morta 37enne

Secondo quanto si apprende, la vittima del femminicidio è la 37enne Li Xuemei. La donna, di origini cinesi, è stata raggiunta da una coltellata all’addome, una ferita profonda che l’è stata fatale.

A colpirla sarebbe stato il marito, il 36enne Yu Yang suo connazionale, al termine di una violenta lite nata sabato 16 marzo, in serata. In via Livilla, verso le 23.30, infatti, sono state avvertite le urla della donna che hanno sin da subito preoccupato il vicinato.

In casa con i due, mentre si consumava il violento litigio, anche la figlia della coppia. La bimba, di 5 anni, stava dormendo nella sua stanzetta.

L’allarme dei vicini

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno sentito le urla della vittima. Hanno così chiamato le forze dell’ordine che però, al loro arrivo, si sono trovate a dover fare i conti con la tragedia.

Giunti sul posto insieme ai soccorsi, infatti, i militari hanno trovato la donna sul letto in una pozza di sangue e con una profonda ferita all’addome.

A nulla sono valsi i tentativi di cure del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna a causa della grave ferita inferta dal fendente.

Proprio i vicini hanno permesso con le loro testimonianze di avere un quadro un po’ più completo di quanto accaduto, con le ricostruzioni che hanno permesso alla polizia di mettersi sulle tracce del marito della donna che è stato sin da subito segnalato come responsabile del femminicidio.

Secondo quanto appurato i due litigavano spesso, come riscontrato nelle testimonianze dei vicini.

Arrestato il marito

L’uomo, dopo aver colpito mortalmente la moglie 37enne, ha abbandonato l’appartamento facendo perdere ogni traccia di sé.

Il 36enne ha tentato la fuga, ma è stato fermato poco dopo in via dei Consoli, una delle strade principali del quartiere Tuscolano, dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi portato in questura e sottoposto al fermo con l’accusa di omicidio.