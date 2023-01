Turista accoltellata a Termini, senzatetto fermato: "Non sono io l'aggressore nel video"

Aleksander Mateusz Chomiak ha negato di essere l’aggressore ripreso dal video mentre accoltellava la turista israeliana Abigail Dresner, la sera del 31 dicembre a Roma. Il 24enne polacco senza fissa dimora, durante l’interrogatorio nel carcere di San Vittore, ha dichiarato di non riconoscersi nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza della Stazione Termini e si è dichiarato innocente. Una dichiarazione che non ha convinto il gip che ha convalidato il fermo. Lo riporta il Corriere della Sera.

L’interrogatorio

“Il mio assistito ha risposto alle domande e si dichiara estraneo ai fatti, sostiene di non essere neanche transitato a Roma Termini il 31 dicembre perché non aveva nessuna necessità” è quanto dichiarato all’uscita dall’interrogatorio Francesca Rena, avvocato d’ufficio di Chomiak.

Al termine dell’interrogatorio del giovane davanti al gip di Milano Natalia Imarisio nel carcere milanese di San Vittore, il legale ha confermato che il giudice ha convalidato il fermo e depositerà l’ordinanza di custodia cautelare.

Il riconoscimento

Il 24enne era ricercato da sabato sera, quando è avvenuto l’accoltellamento, ed è stato fermato ieri sera a Milano dopo essere stato identificato da una coppia di carabinieri fuori servizio.

A notarlo un vicebrigadiere dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano che che era appena salito sul treno per Brescia insieme alla moglie, un appuntato dei Carabinieri. Come raccontato dal militare ad Adnkronos, il senzatetto sarebbe stato tradito dal berretto con la visiera e le scarpe rosse come quelli indossato nel video dell’aggressione.

Resosi conto di essere osservato Chomiak sarebbe sceso dal treno prima di essere raggiunto dal militare e bloccato con l’aiuto della Polfer presente in stazione.

Il vicebrigadiere avrebbe a quel punto mostrato al fermato una delle foto pubblicate online sul cellulare e gli avrebbe chiesto ”sei tu?”. Il giovane avrebbe annuito senza opporre resistenza.

Le indagini

Secondo quanto riferito da Repubblica, su uno dei due coltelli trovati addosso ad Aleksander Mateusz Chomiak ci sarebbero delle macchie di sangue che potrebbero essere compatibili con delle tracce di sangue della turista coetanea accoltellata.

“Vivo per strada e i coltelli li uso per tagliare il pane o per aprire le confezioni del cibo”, avrebbe detto il 24nne durante l’interrogatorio davanti al gip Natalia Imarisio. Il giovane sarebbe apparso tranquillo e avrebbe raccontato di essere in Italia da “sei-sette mesi”, di essersi spostato tra Roma e Torino appoggiandosi ad associazioni di volontariato e alla comunità polacca.