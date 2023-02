Tumore cervello, diagnosi precoce grazie all'esame delle urine: lo studio che apre una strada rivoluzionaria

Uno studio giapponese, condotto da un gruppo di scienziati delle università di Tokyo e Nagoya e guidato dai due scienziati Takao Yasui e Yoshinobu Baba, potrebbe aprire una strada preziosa per sconfiggere uno dei tumori più mortali, quello che colpisce il cervello.

Diagnosi precoce del tumore al cervello: scoperte due proteine chiave nelle urine

Cosa hanno scoperto i ricercatori nipponici? Delle semplici analisi delle urine potrebbero consentire la diagnosi precoce del cancro al cervello. Gli studiosi hanno scovato due proteine chiave contenute nelle urine, che rivelerebbero la presenza di un cancro in una fase precedente al suo sviluppo conclamato nelle aree cerebrali.

Per svolgere la ricerca, il team nipponico di esperti ha prelevato campioni di urine da pazienti con neoplasie cerebrali, notando due tipi specifici di proteine, CD31/CD63, associate allo sviluppo di cancro al cervello. Ma lo studio innovativo è andato tale scoperta, grazie allo sviluppo di un dispositivo che diagnostica la presenza di questi specifici elementi nelle urine umane.

I risultati della ricerca aprono alla speranza di ‘confezionare’ una cura mirata in grado di colpire il tumore in una fase precoce, quando cioè la malattia ancora consente maggiori possibilità di intervento con percentuali più alte di successo.

Metodo non invasivo

L’altro vantaggio di questo metodo, è la non invasività dell’esame e la facilità con cui può essere eseguito. “La biopsia liquida può essere eseguita attraverso diversi tipi di fluidi corporei”, raccontano i ricercatori giapponesi, secondo cui “questo metodo potrebbe favorire l’identificazione del tumore prima dello sviluppo dei sintomi”.

Negli ultimi anni, per alcuni tipi di tumori, le scoperte sulla diagnosi precoce hanno aumentato i tassi di sopravvivenza. Di questo fenomeno non fanno però parte i tumori cerebrali, su cui, sempre per quel che riguarda la diagnosi precoce, non sono stati fatti passi in avanti. La scoperta nipponica (qui lo studio) potrebbe cambiare le carte in tavola.

Tumore al cervello, la sfida: passare dallo studio alla cura

Certo dallo studio all’elaborazione di una cura concreta, c’è molto lavoro da fare ma la scoperta potrebbe gettare le basi per una rivoluzione sulla diagnosi precoce del cancro al cervello.

“La nostra piattaforma potrebbe permetterci di far progredire l’analisi dei livelli di espressione di specifiche proteine di membrana negli EV urinari dei pazienti. Questa possibilità rappresenta un significativo passo in avanti nella diagnosi precoce di diversi tipi di cancro”, spiegano gli autori dello studio pubblicato sulla rivista dell’American Chemical Society Nano.