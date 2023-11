Trovato un corpo nel fiume Lambro a Milano: il cadavere è in avanzato stato di decomposizione

Il corpo di un uomo, che, in base alle prime informazioni, sembrava invece essere di una donna, è stato ritrovato all’altezza di via Rombon a Milano nelle acque del fiume Lambro.

Cosa si sa sul cadavere trovato nel Lambro a Milano

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, a dare l’allarme è stato un passante nella mattinata di domenica 26 novembre

Il cadavere dell’uomo trovato nel fiume Lambro a Milano è in avanzato stato di decomposizione.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il corpo è stato ritrovato nel fiume Lambro all’altezza di via Rombon, alla periferia di Milano.

Il recupero del corpo nel Lambro

I Vigili del fuoco hanno completato il recupero del corpo di un uomo segnalato nel fiume Lambro all’altezza di via Rombon. L’intervento di recupero del cadavere è stato reso difficoltoso dalle condizioni del terreno lungo l’argine.

Le indagini per risalire all’identità del cadavere

Le indagini per dare un’identità alla persona deceduta ritrovata nel Lambro, che sembra non avesse vestiti, sono affidate agli agenti della Questura, intervenuti sul posto assieme al medico legale. Spetterà a quest’ultimo accertare le cause del decesso che, a giudicare dalle condizioni del corpo, non sarebbe recente.

In base a quanto riferito da ‘Il Giorno’, sul cadavere non ci sarebbero segni evidenti di violenza.