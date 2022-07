Tribunale di Milano, uomo precipita dal settimo piano e muore: indagini in corso

Un uomo è morto al Tribunale di Milano cadendo dal settimo e ultimo piano dell’edificio. È successo nella tarda mattinata di mercoledì 13 luglio 2022.

L’allarme

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, a dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti al lavoro negli uffici giudiziari. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri, che indagano sull’accaduto.

Il corpo dell’uomo è stato trovato nel cortile interno di Palazzo di Giustizia, dal lato di via Manara, vicino alle aule del Tribunale del Riesame.

Fonte foto: TuttoCitta Il Tribunale di Milano si trova in via Freguglia.

Le prime dichiarazioni

Sul posto, sono giunti anche la procuratrice generale Francesca Nanni e il capo della procura Marcello Viola, assieme a diversi procuratori aggiunti.

Queste le parole di Marcello Viola: “È una persona estranea all’ambiente giudiziario. Al momento l’ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma sono in corso delle verifiche, anche per capire da quale piano sia precipitato. Sembrerebbe dal settimo. Abbiamo appena avuto le sua generalità”.

Chi è la vittima

L’uomo morto dopo essere precipitato dal settimo piano del Tribunale di Milano sarebbe un avvocato cinquantenne. A far propendere gli investigatori per l’ipotesi del suicidio è un biglietto ritrovato vicino al corpo, in cui l’uomo avrebbe annunciato il tragico gesto. All’origine potrebbero esserci motivi economici.

Il ‘Corriere della Sera’ aggiunge ulteriori dettagli sulla vicenda: la vittima aveva sì in tasca un tesserino da avvocato, ma in realtà l’Ordine degli Avvocati di Milano lo avrebbe sospeso in via amministrativa già da diversi anni, a causa del mancato pagamento delle quote associative. In seguito, lo stesso Ordine degli Avvocati lo avrebbe anche sottoposto a un procedimento disciplinare per aver in qualche modo esercitato ancora la professione nonostante la sospensione.

Nel biglietto ritrovato sul luogo della tragedia, inoltre, l’uomo avrebbe manifestato l’intenzione di togliersi la vita, sia per problemi economici sia per travagliate questioni familiari.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.