Treni in ritardo per un guasto sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma: corse modificate, l'elenco di Trenitalia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Treni in ritardo sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e sulle linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata dalle ore 5 di giovedì 22 febbraio a causa di un inconveniente tecnico sulla linea.

Di seguito, gli aggiornamenti forniti da Trenitalia e Italo.

L’aggiornamento di Trenitalia sui treni in ritardo

In una nota diramata alle ore 9,30, Trenitalia ha fatto sapere che “la circolazione permane in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici”.

Fonte foto: iStock - Diego Fiore

I disagi sulla circolazione ferroviaria riguardano la linea Alta velocità Napoli-Roma e le linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino.

I treni Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24)

• FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00)

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52)

• FA 8300 Benevento (5:54) – Roma Termini (7:45)

• FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

• FA 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:50)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48)

Inoltre:

Il treno FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00).

Il treno FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri:

– diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

– in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:13) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con i treni FR 9505 Milano Rogoredo (5:20) – Salerno (11:27) e FR 9603 Milano Centrale (6:00) – Napoli Centrale (10:33).

Il treno FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34) oggi ferma a Firenze Rifredi anziché a Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri:

– in partenza da Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare il treno FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34);

– diretti a Firenze Santa Maria Novella possono proseguire da Firenze Rifredi con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

– diretti a Ferrara possono proseguire da Bologna Centrale AV con il treno FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34).

Il treno FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono proseguire da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) – Fiumicino Aeroporto (9:22) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58) oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50).

Il treno FR 9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri:

– possono proseguire con il treno FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58).

– diretti a Milano Rogoredo possono proseguire con il treno FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35).

Treno Alta Velocità cancellato:

Il treno FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno R 4601 Fiumicino Aeroporto (10:08) – Roma Termini (10:40) fino a Roma Termini dove trovano proseguimento con il treno FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03).

L’aggiornamento di Italo sui treni in ritardo

Italo 9908 Napoli 05:14 → Torino Porta Nuova 11:35 / Ritardo 52 minuti

Italo 9968 Napoli 05:35 → Milano Centrale 10:15 / Ritardo 89 minuti

Italo 9907 Milano Centrale 05:40 → Roma Termini 09:19 / In orario

Italo 9904 Roma Termini 05:40 → Torino Porta Nuova 10:30 / In orario

Italo 8954 Napoli 05:50 → Bolzano 12:18 / Ritardo 28 minuti

Italo 9971 Torino Porta Nuova 06:00 → Salerno 12:50 / Non aggiornato

Italo 9970 Napoli 06:02 → Milano Centrale 10:45 / Ritardo 62 minuti

Italo 9998 Genova Brignole 06:04 → Napoli 12:53 / In orario

Italo 8904 Napoli 06:07 → Venezia Santa Lucia 11:55 / Ritardo 49 minuti

Italo 9967 Milano Centrale 06:15 → Napoli 10:53 / In orario.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.