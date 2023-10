Treni cancellati o ritardi fino a 150 minuti per un guasto alla stazione di Roma: disagi da Milano a Napoli

Treni nel caos lunedì 23 ottobre 2023. Si registrato pesanti ritardi su diverse linee ferroviarie. Tra le città colpite Milano, Roma e Napoli. Diversi anche i treni cancellati.

Caos treni, disagi in diverse città d’Italia

La circolazione risulta fortemente rallentata da questa mattina nel nodo ferroviario di Roma. A causare disagi, un guasto alla linea elettrica aerea di alimentazione dei treni avvenuto tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina.

Le cause del problema – che hanno visto coinvolto un treno ad alta velocità fermatosi in linea – sono in corso di accertamento, come reso noto in una nota dalle Ferrovie.

Fonte foto: ANSA Persone dirottate da Termini a Tiburtina

Ripercussioni lungo l’intera dorsale tra Milano e Napoli e sulle direttrici da Verona e Venezia a Roma, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni.

Variazioni di percorso e cancellazioni

Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rfi e delle imprese di trasporto. Al momento, spiega il sito di infomobilità di Rfi, gli effetti sulla mobilità ferroviaria vedono rallentamenti fino a 150 minuti, con variazioni di percorso e cancellazioni.

Il problema, precisamente, si è presentato alle 10.44 con Trenitalia che ha confermato che “a causa di un guasto alla linea elettrica la circolazione è sospesa tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Prenestina. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso ed essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o Cassino con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti”.

Proteste sui social

Tanti i passeggeri alle prese con ritardi e cancellazioni che si sono riversati sui social protestando.

“Trenitalia, avete rotto il ca**o. Come è possibile che in due settimane abbiate fatto ritardi pesanti (quasi un’ora) per 4 volte? Non è possibile che ogni volta che sgoccioli non funzioni più un ca**o. Chiunque diriga questa pantomima si dimetta per favore”, la rabbia di Eric.

“Anche oggi nuovo guasto e nuovi, pesanti disagi sulla rete ferroviaria. Noi fermi ad Arezzo su Italo Treno senza sapere a che ora arriveremo a Roma (già più di 1 ora di ritardo). Capite perché mi inca**o quando sento dire che non si sa come spendere i soldi del PNRR?”, lo sfogo di Simone.

Diversi altri passeggeri hanno espresso via social il loro malcontento.