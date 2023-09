Tragico incidente sulla Cassino-Formia dopo il viaggio di nozze: muore la moglie, gravissimo il marito

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una vera e propria tragedia quella con cui si è concluso un incidente avvenuto sulla Cassino-Formia nei pressi di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Una coppia di sposi, appena rientrata dal viaggio di nozze, si è scontrata con un’auto mentre viaggiava a bordo di una moto. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Le dinamiche dell’incidente sono oggetto di indagine da parte degli inquirenti.

Incidente sulla Cassino-Formia, morta una donna

Come riporta ‘TgCom24’ l’incidente è avvenuto intorno alle 13 di sabato 9 settembre sulla regionale 630 della Cassino-Formia, più precisamente nel tratto vicino San Giorgio a Liri.

Una coppia di neo-sposi, Graziella Parente di 31 anni e Francesco Piccolino di 33, rispettivamente di Coreno Ausonio e di Ausonia, stava viaggiando a bordo di una moto Yamaha quando si è scontrata con una Fiat 500 nera con al volante un giovane di San Giorgio a Liri.

Fonte foto: TuttoCittà.it

L’impatto è stato violentissimo. Gli sposi stavano viaggiando da Cassino ad Ausonia.

Per Graziella Parente non c’è stato nulla da fare: la 31enne è morta dopo essere stata sistemata sull’ambulanza che l’avrebbe trasportata in codice rosso presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

L’uomo è in condizioni gravissime e si trova attualmente presso l’ospedale in prognosi riservata. Non ci sono notizie sullo stato di salute del conducente della Fiat 500.

I medici, intanto, attendono le prime 24 ore necessarie per monitorare la possibilità di un’emorragia cerebrale, ma fanno sapere Francesco Piccolino sarebbe fuori pericolo.

Le indagini

Le dinamiche dell’incidente sono ora oggetto di indagine da parte dei carabinieri guidati dal capitano Bartolo Taglietti della stazione di Pontecorvo.

La strada che è stata il teatro della tragedia è stata momentaneamente chiusa al traffico per favorire i rilievi degli investigatori.

Secondo le prime indiscrezioni, la moto si sarebbe scontrata con il lato anteriore sinistro della Fiat 500. Gli inquirenti cercheranno di stabilire se il giovane di San Giorgio a Liri stesse rientrando o uscendo da una strada secondaria.

Erano appena rientrati dal viaggio di nozze

Graziella Parente e Francesco Piccolino si erano sposati il 23 luglio a Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone, dove la 31enne viveva.

Da circa quattro giorni i due erano rientrati da un viaggio di nozze in Thailandia e stavano terminando di arredare la loro casa di Cassino, il nido d’amore che avevano trovato per vivere il loro matrimonio.

La Parente lavorava in un pub di Cassino, mentre il Piccolino era un operaio impiegato in provincia di Frosinone.

Dopo il tragico incidente sull’A1 del dicembre 2022, le strade di Cassino sono ancora teatro di morte.