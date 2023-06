Timothy Weah vicinissimo alla Juventus: è il figlio di George, ex Milan che oggi è il presidente della Liberia

La Juventus sta per mettere a segno un acquisto di livello internazionale: Timothy Weah, calciatore del Lille nonché figlio di George Weah (ex stella del Milan e attuale presidente della Liberia), è a un passo dal trasferimento in bianconero.

Le ultime sull’affare Timothy Weah-Juventus

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, di ‘Sky Sport’, ha riferito nella serata di giovedì 22 giugno che la Juventus ha raggiunto un’intesa verbale con il Lille per il passaggio in bianconero di Timothy Weah, per il quale è pronto un contratto quinquennale con la “Vecchia Signora”.

Nelle casse del Lille, se l’affare dovesse effettivamente andare in porto, finiranno 12 milioni di euro (o, in alternativa, 10 milioni più 2 di bonus).

Chi è Timothy Weah

Timothy Tarpeh Weah, nato il 22 febbraio del 2000 a New York, è un calciatore statunitense di origini liberiane, che attualmente milita nel Lille in Francia. Di ruolo attaccante, predilige giocare sulla corsia di destra del fronte d’attacco.

È il terzo e ultimo figlio dell’ex calciatore e attuale presidente della Liberia George Weah e della moglie giamaicana Clar Marie Duncan, oltre che fratello di George Weah Jr (ex calciatore ormai ritiratosi) e cugino di Kyle Duncan dei New York Red Bulls.

Timothy Weah è cresciuto proprio nelle giovanili dei New York Red Bulls e si è poi trasferito in Francia, dove ha proseguito la sua crescita nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Col club parigino ha anche firmato il suo primo contratto professionistico da calciatore. Il 2019 è stato per lui l’anno della svolta: a gennaio si è trasferito in Scozia per indossare la maglia del Celtic e a giugno ha fatto ritorno in Francia, completando il suo trasferimento al Lille. Ora, per lui, all’orizzonte c’è la Serie A.

Fonte foto: ANSA George Weah, papà di Timothy Weah e attuale presidente della Liberia.

Chi è George Weah

Il nome “Weah” evoca molti ricordi agli appassionati di calcio italiani e, in particolare, ai tifosi del Milan. George Weah, infatti, ha indossato la maglia rossonera dal 1995 al 2000. Nel 1995, inoltre, l’attaccante liberiano ha vinto il Pallone d’Oro (è stato il primo calciatore non europeo a vincere l’ambito trofeo).

Tra i tanti gol segnati con la maglia del Milan, uno è diventato iconico: l’8 settembre del 1996, contro il Verona, George Weah andò in rete partendo dalla sua area di rigore e dopo una cavalcata “infinita”.

George Weah, però, è celebre anche per quanto fatto una volta terminata la sua carriera da calciatore: dopo due tentativi non andati a buon fine (nel 2005 e nel 2011), nel 2018 è diventato presidente della sua Liberia.