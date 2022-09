Test Medicina 2022, flop dei candidati: dove trovare i risultati, oltre la metà non ha passato la prova

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un vero e proprio flop per i candidati degli ultimi test di medicina e chirurgia che si sono svolti lo scorso 6 settembre a carattere nazionale. Oggi, all’uscita dei risultati in forma anonima, infatti, è emerso che poco più della metà delle aspiranti matricole ha raggiunto il punteggio minimo di 20 per poter passare il test e che, soprattutto, rispetto agli anni passati il punteggio minimo per entrare in graduatoria è nettamente diminuito.

Test medicina, quanti bocciati

Nei punteggi dei test di medicina pubblicati quest’oggi dal ministero dell’Università emerge un quadro amaro per tanti aspiranti medici che, purtroppo, hanno trovato proprio nell’esame d’accesso l’ostacolo più grande. Infatti, secondo quanto riferito da Alpha Test, dei 56mila che hanno provato il test d’ammissione, soltanto 28.793 sono risultati idonei riuscendo a raggiungere la soglia dei 20 punti richiesta per poter passare l’esame.

Ciò significa che, a fronte dei 56.775 studenti che hanno svolto l’esame (65.378 erano gli iscritti, ma in oltre 8mila non si sono presentati), poco più della metà hanno passato il test. Secondo questi calcoli, ci sono circa 10 mila insufficienti in più dello scorso anno. Andrà capito se la causa è da ricercarsi nel fatto che il test è cambiato ed è stato più orientato alle materie di indirizzo o se l’effetto Dad ha avuto un impatto sulla preparazione degli studenti (qui vi abbiamo parlato della classifica Arwu delle università).

Inoltre, secondo i calcoli di Alpha Test, il punteggio minimo per entrare tra le 13.152 matricole (il totale dei posti è 14.740 compresi i posti per le facoltà in inglese o private) è di 33,8 (su 90 punti), in calo rispetto al 2021 quando servivano 3,5 punti in più.

Dove trovare i risultati del test

Per tutte le aspiranti matricole che hanno la curiosità di conoscere il proprio risultato nei test di medicina ci sono due opzioni. La prima, quella disponibile da oggi, è quella di accedere all’area riservata di Universitaly e, tramite il codice etichetta – il codice alfanumerico della coppia di etichette applicate il giorno della prova sul foglio risposte e sulla scheda anagrafica – trovare il risultato del test in forma anonima.

Dal 23 settembre, invece, il MIUR caricherà nell’area riservata il modulo risposte e la scheda anagrafica di ciascun studente con il relativo punteggio. Per sapere invece con certezza il punteggio minimo per entrare sarà necessario aspettare la graduatoria nominativa nazionale che verrà pubblicata il 29 settembre.

FAQ Quando sono stati i test di medicina? I test per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia si sono svolti il 6 settembre 2022. Quanti posti ci sono a medicina nel 2022? Nel 2022 i posti disponibili per Medicina sono 14.740 per gli studenti comunitari e non residenti in Italia. Si tratta di 720 posti in più rispetto al 2021, che aveva riservato soltanto 14.020 posti disponibili per Medicina e Chirurgia. Quando escono i risultati dei test di medicina? I risultati dei test di medicina usciranno in due date differenti: il 14 settembre 2022 in forma anonima su Universitaly, dal 23 settembre 2022 invece il MIUR caricherà nell'area riservata il modulo risposte e la scheda anagrafica di ciascun studente. Quando esce la graduatoria nazionale dei test di medicina? La graduatoria nominativa nazionale sarà pubblicata il 29 settembre 2022. In questa data si conoscerà con certezza il punteggio minimo che permetterà agli aspiranti studenti di diventare matricole di medicina.