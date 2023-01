Terremoto in Emilia Romagna, scosse nella zona di Forlì-Cesena: la situazione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Scosse di terremoto in Emilia Romagna alle prime luci del mattino. Come segnala l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) della sala sismica di Roma, il sisma più forte è stato registrato alle 07:00:26 del mattino di oggi, giovedì 26 gennaio, con magnitudo 3.5.

Terremoto in Emilia Romagna, la situazione

Come segnala l’INGV, il sisma più forte è stato registrato alle 7 del mattino di giovedì 26 gennaio con particolare concentrazione nella provincia di Forlì-Cesena.

L’epicentro è stato individuato a Cesena Al Mare (FC) con profondità di 21 km.

Quattro scosse di terremoto in Emilia Romagna hanno colpito la provincia di Forlì-Cesena

Come ricostruisce ‘Il Resto del Carlino’, il sisma è stato percepito anche 9 km a est di Cesena. Per il momento non si hanno notizie su danni a cose e persone.

Quattro scosse di terremoto in Emilia Romagna all’alba

Sui social arrivano le testimonianze dei residenti. Qualcuno scrive che una prima scossa sarebbe stata percepita alle 5:44, mentre c’è chi segnala scosse anche a Gambettola (FC). Qualcun altro parla di una “quarta scossa di terremoto in un’ora e mezza”.

Sul sito ufficiale dell’INGV, in effetti, sono molteplici le scosse segnalate nella provincia di Forlì-Cesena: la prima è stata registrata alle 5:44 con magnitudo 3.2.

La seconda scossa di terremoto, con magnitudo 2.1, è arrivata alle 6:22 con magnitudo 2.1, è stata percepita 4 chilometri a nord di Gambettola (FC).

La terza scossa, per ora la più forte, è arrivata alle 07:00:26 con epicentro a 21 km di profondità e magnitudo 3.5, 3 km a nord di Gambettola.

La quarta e ultima scossa è stata percepita alle 7:08 a 5 km ad ovest di Cesenatico (FC) con magnitudo 2.1 e l’epicentro a 18 km di profondità.

I commenti dei residenti

Tanti sono i commenti impauriti su Twitter, dove svetta il trend dell’hashtag #terremoto. Molti utenti lamentano un continuum sismico da giorni, e in effetti solamente domenica 22 gennaio un altro terremoto ha colpito proprio la provincia di Forlì-Cesena con abitanti che si sono addirittura riversati in strada per la paura.

Alle 9:38 il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.5. Per questo, oggi, su Twitter alcuni residenti manifestano la volontà di cambiare residenza per i continui spaventi dovuti al terremoto in Emilia Romagna.

Anche il 22 gennaio, fortunatamente, non si sono registrati danni a cose né persone.