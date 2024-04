Svastiche sui muri a Roma per il 25 aprile, tensione in città per manifestazioni opposte, polizia in allerta

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tensione per il 25 aprile. A Roma preoccupano le scritte e i svastiche contro la ricorrenza della liberazione e contro la sede di Fratelli d’Italia, oltre che alla possibilità che i cortei di Anpi e Brigata ebraica si incontrino.

Le svastiche sui manifesti di Roma

Negli scorsi giorni a Roma sono comparse diverse scritte e svastiche che hanno imbrattato i manifesti fatti affiggere dal ministero della Difesa e dal Comune in occasione della ricorrenza del 25 aprile ormai prossima.

È accaduto principalmente nei quartieri di San Giovanni e Trastevere, ma a preoccupare sono anche le scritte comparse vicino alla sede di Fratelli d’Italia, alla Garbatella.

Fonte foto: Ansa Manifestazione della Brigata ebraica, tra quelle che preoccupano la polizia per il 25 aprile

“Scappate“, avrebbero scritto gli esponenti del “nucleo” di quartiere. La polizia ha iniziato a indagare sulle possibili reali minacce, ma nel frattempo c’è tensione anche per le manifestazioni che si incontreranno giovedì.

La paura per le manifestazioni di Porta San Paolo

Attorno alle 8 del mattino dovrebbero infatti passare per Porta San Paolo due dei cortei organizzati in occasione della Festa della Liberazione, uno dall’Anpi, l’associazione partigiani italiani, e l’altra dalla Brigata ebraica.

Gli eredi degli ebrei che combatterono in Italia tra le file dell’esercito britannico contro l’occupazione nazista e la Repubblica di Salò sono infatti stati espulsi anni fa dall‘Anpi, sempre più vicina alla causa palestinese.

Proprio la guerra a Gaza è la causa della preoccupazione per l’incontro delle due manifestazioni. Le forze dell’ordine temono provocazioni e anche scontri, in particolare per la presenza di alcuni movimenti antagonisti e studenteschi nel corteo dell’Anpi.

La polizia in stato d’allerta

La polizia non deve però fare attenzione soltanto a questo possibile incontro. Si temono anche azioni dei gruppi di estrema destra contro entrambi i cortei e per questa ragione la città potrebbe essere blindata.

Per il 25 aprile sono quindi state mobilitate centinaia di agenti delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei presidi e dei cortei che sfileranno per la città.

La dimensione delle manifestazioni non dovrebbe essere soverchiante, con entrambi i cortei che non dovrebbero superare le 2.000 persone, ma i potenziali scontri preoccupano le forze dell’ordine.