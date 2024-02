Studente 17enne morto investito da un tir a Bussana vicino Sanremo mentre andava a scuola: grave la sorella

Tragedia a Bussana, vicino Sanremo. Uno studente di 17 anni è morto investito da un tir poco prima delle 8 di venerdì 23 febbraio, mentre stava andando a scuola. L’autista del camion, fermato successivamente, non avrebbe prestato soccorso, andando via dal luogo dell’incidente. Travolta anche la sorella di 15 anni, trasportata all‘ospedale di Pietra Ligure dove sarebbe ricoverata in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente in cui è morto lo studente

Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, fratello e sorella stavano camminando al lato della strada, lungo un muro a Bussana, frazione di Sanremo (Imperia).

All’improvviso, sarebbero stati travolti da un tir: il 17enne sarebbe morto, la sorella invece sarebbe gravissima.

Fonte foto: Tuttocittà.it Bussana, frazione di Sanremo, in provincia di Imperia

Fermato l’autista

L’autista sarebbe andato via dopo l’incidente.

Un testimone, però, sarebbe riuscito a descrivere il mezzo alla polizia.

L’uomo, che aveva appena finito di consegnare la merce a un’azienda locale, avrebbe dichiarato alla polizia di non essersi accorto di nulla.

Il tir è stato posto sotto sequestro, l’autista invece è stato trasferito in ospedale per gli esami di rito.

La sorella ricoverata in ospedale

La sorella della vittima, che avrebbe 15 anni, sarebbe stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pietra Ligure, a causa dei numerosi politraumi riportati.

Sarebbe ricoverata in gravi condizioni.